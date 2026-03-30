Луческу відправлять на операцію після втрати свідомості – ЗМІ

Лікарі прагнуть усунути проблему досвідченого фахівця із серцем

На головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу чекає хірургічне втручання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Sporturilor.

У понеділок вранці 80-річний керманич «триколірних» пройшов детальне обстеження. Після коронарної ангіографії лікарі вирішили встановити румуну дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття. Операція запланована на вівторок.

Напередодні Луческу зомлів у таборі національної команди. Досвідченому фахівцю раптово стало погано під час технічної наради перед тренуванням. Медичний штаб збірної Румунії надав йому першу допомогу на місці, а потім Луческу доправили до лікарні.

Тренер пропустить контрольний матч «триколірних» проти збірної Словаччини. Матч відбудеться у Братиславі 31 березня. Раніше обидві команди зазнали поразок у півфіналі плейоф відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

