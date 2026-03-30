Луческу відправлять на операцію після втрати свідомості – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Мірча Луческу потрапив із серйозною проблемою до лікарні
фото: Reuters

Лікарі прагнуть усунути проблему досвідченого фахівця із серцем

На головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу чекає хірургічне втручання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Sporturilor.

У понеділок вранці 80-річний керманич «триколірних» пройшов детальне обстеження. Після коронарної ангіографії лікарі вирішили встановити румуну дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття. Операція запланована на вівторок.

Напередодні Луческу зомлів у таборі національної команди. Досвідченому фахівцю раптово стало погано під час технічної наради перед тренуванням. Медичний штаб збірної Румунії надав йому першу допомогу на місці, а потім Луческу доправили до лікарні.

Тренер пропустить контрольний матч «триколірних» проти збірної Словаччини. Матч відбудеться у Братиславі 31 березня. Раніше обидві команди зазнали поразок у півфіналі плейоф відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

Тренерська кар'єра Мірчі Луческу

Розпочав із ролі граючого тренера в «Корвінулі» з румунської Гунедоари в 1979 році. У 1981-му вперше очолив збірну Румунії, пропрацював там п'ять років і взяв із національною командою участь в Євро-1984.

У 1985-1990 роках працював із бухарестським «Динамо». Пізніше тренував італійські («Піза», «Брешія» – двічі, «Реджана», «Інтер») та турецькі («Галатасарай», «Бешикташ») клуби. Двічі очолював бухарестський «Рапід», а також працював із пітерським «Зенітом». По два рази став чемпіоном Румунії та Туреччини, тріумфував у Серії B із «Брешією», виграв Суперкубок УЄФА з «Галатасараєм».

Майже два десятки років провів у чемпіонаті України. Спершу тренував донецький «Шахтар» (2004-2016 рр.), а потім – київське «Динамо» (2020-2023 рр.). Із «гірниками» виграв вісім титулів Прем'єр-ліги, шість Кубків і сім Суперкубків України та Кубок УЄФА 2008/09. На чолі «біло-синіх» став чемпіоном України, виграв по Кубку та Суперкубку України.

Збірна Румунії у кваліфікації до ЧС-2026

Луческу повернувся на місток національної команди в серпні 2024 року. «Триколірні» фінішували третіми в групі H відбору, пропустивши вперед Австрію та Боснію і Герцеговину.

У плейоф кваліфікації до Мундіалю команда Луческу потрапила завдяки виступу в Лізі націй. Там підопічні досвідченого фахівця тріумфували в групі 2 Дивізіону C, вигравши всі шість матчів.

У півфіналі плейоф відбору Румунія мінімально поступилася збірній Туреччини. Єдиний м'яч оформив оборонець Ферді Кадіоглу.

До слова, знаменитий екстренер мадридського «Реала» Джон Тошак захворів на деменцію. Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році. Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак.

Нагадаємо, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

