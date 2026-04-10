Визначилися фіналісти Кубку України з футзалу

У фіналі Кубку України між собою зіграють «Сокіл» та ХІТ

У четвер, 9 квітня 2026 року, у столичному Палаці спорту в межах «Фіналу чотирьох» Кубка України відбулися два півфінальні поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Фінал чотирьох» Кубку України. 1/2 фіналу

«Сокіл» (Хмельницький) – «Кардинал-Авангард» (Рівне) 2:3 (0:1)

Голи: Бабак (32, 36) – Шевченко (2, у власні ворота), Дяченко (28, з пенальті), Кравчук (30).

ХІТ (Київ) – «Київ Футзал» 3:3 (3:0), п.п. 5:3

Голи: Первєєв (10), Шеремета (14), Педяш (16) – Дуду (27), Боб (29), Рафінья (39).

Фінал турніру відбудеться сьогодні, 10 квітня. Початок гри о 18:00.

Фінал Кубку України

«Кардинал-Авангард» (Рівне) – ХІТ (Київ)

Як повідомлялося, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)