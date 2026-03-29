На стадіоні, який прийматиме відкриття Чемпіонату світу 2026, загинув вболівальник

Трагічний інцидент затьмарив тестовий матч між Мексикою і Португалією

На легендарному стадіоні «Ацтека» у Мехіко сталася трагедія: під час тестового матчу напередодні Чемпіонату світу 2026 загинув уболівальник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Трагічний випадок на арені

У суботу, 28 березня, безпосередньо перед початком товариського матчу між збірними Мексики та Португалії, на стадіоні загинув чоловік внаслідок падіння з великої висоти. Згідно з офіційною заявою прокуратури Мехіко, вболівальник випав із зони VIP-лож (яка знаходилася на другому ярусі) і приземлився на територію автомобільної парковки. За попередніми даними правоохоронців, чоловік перебував у стані сп'яніння і намагався самостійно спуститися по зовнішній стороні конструкції стадіону, проте не втримався і зірвався вниз.

Наразі слідчі органи проводять ретельну перевірку. Зокрема, проводиться розтин для встановлення точної причини смерті та фізичного стану загиблого на момент падіння. А експерти вивчають кадри з камер спостереження всередині стадіону та на його входах для похвилинної реконструкції подій. Через це місце трагедії було оточене криміналістами та судово-медичними експертами, які опитують свідків, які перебували поруч у VIP-секторі.

Наразі видання The Athletic звернулося за коментарями до ФІФА та мексиканської федерації футболу, оскільки питання безпеки на оновленому об'єкті тепер перебуватиме під прискіпливою увагою міжнародної спільноти.

Важливий матч для Мексики

Ця подія затьмарила відкриття оновленого стадіону, який готували в авральному режимі, щоб встигнути до встановлених термінів. «Ацтека» має унікальний статус у футбольному світі: 11 червня 2026 року вона стане першою ареною в історії, що прийме вже третій матч-відкриття світової першості (після турнірів 1970 та 1986 років). Загалом під час майбутнього Мундіалю тут заплановано проведення п'яти поєдинків, включаючи гру-відкриття між збірними Мексики та Південної Африки. Попри нещасний випадок, організатори наголошують, що інцидент був спричинений порушенням правил безпеки самим відвідувачем, а не технічними недоліками оновленої конструкції стадіону.

