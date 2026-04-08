«Челсі» розгляне варіант із орендою коштовного новачка минулого літа

Алехандро Гарначо не став основним на «Стемфорд Брідж»

Англійський гранд готовий відпустити вінгера на тимчасовій основі

Лондонський «Челсі» зважить ідею віддати в оренду крайнього нападника Алехандро Гарначо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Першим претендентом на аргентинця став «Рівер Плейт». Столичний гранд із батьківщини вінгера вкрай зацікавлений в підписанні Гарначо. Ініціатором переходу став керманич «мільйонерів» Едуардо Коудет.

Аргентинський нападник лише минулого літа приєднався до «синіх». «Челсі» віддав за нього 46,2 млн євро «Манчестер Юнайтед». Натомість до структури манкуніанців Гарначо потрапив у 16 років.

У нинішньому сезоні вінгер провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу Гарначо записав вісім м'ячів і чотири результативні передачі. Контракт аргентинця з лондонцями чинний до літа 2032 року.

До слова, раніше «Челсі» узгодив перший трансфер літа. Півзахисник Валентін Барко змінить французький «Страсбур» на британську столицю. Аргентинець нібито вже узгодив контракт із «синіми» на шість років.

Нагадаємо, паралельно «Челсі» накинув оком на зірку іспанської «Барселони» Жуля Кунде. У прийдешнє трансферне вікно керівництво «синіх» готове відійти від стратегії інвестиції у молодих виконавців. Англійський гранд прагне підсилити склад досвідченими футболістами.