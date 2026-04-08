Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Челсі» розгляне варіант із орендою коштовного новачка минулого літа

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Алехандро Гарначо не став основним на «Стемфорд Брідж»
фото: EFE

Англійський гранд готовий відпустити вінгера на тимчасовій основі

Лондонський «Челсі» зважить ідею віддати в оренду крайнього нападника Алехандро Гарначо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Першим претендентом на аргентинця став «Рівер Плейт». Столичний гранд із батьківщини вінгера вкрай зацікавлений в підписанні Гарначо. Ініціатором переходу став керманич «мільйонерів» Едуардо Коудет.

Аргентинський нападник лише минулого літа приєднався до «синіх». «Челсі» віддав за нього 46,2 млн євро «Манчестер Юнайтед». Натомість до структури манкуніанців Гарначо потрапив у 16 років.

У нинішньому сезоні вінгер провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу Гарначо записав вісім м'ячів і чотири результативні передачі. Контракт аргентинця з лондонцями чинний до літа 2032 року.

До слова, раніше «Челсі» узгодив перший трансфер літа. Півзахисник Валентін Барко змінить французький «Страсбур» на британську столицю. Аргентинець нібито вже узгодив контракт із «синіми» на шість років.

Нагадаємо, паралельно «Челсі» накинув оком на зірку іспанської «Барселони» Жуля Кунде. У прийдешнє трансферне вікно керівництво «синіх» готове відійти від стратегії інвестиції у молодих виконавців. Англійський гранд прагне підсилити склад досвідченими футболістами.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі ФК «Рівер Плейт»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Челсі» розгляне варіант із орендою коштовного новачка минулого літа
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua