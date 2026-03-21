Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину у товариській грі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
У суботу, 21 березня 2026 року, Україна проведе другий товариський матч зі Словаччиною

Українки забили словачкам сім голів

Жіноча збірна України з футзалу перемогла збірну Словаччини у першому з двох запланованих спарингів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Товариський матч

Збірна Словаччини – Збірна України 0:7

  • Голи: Шевчук (7, 25), Ковшик (19), Коваленко (23, 33), Калягіна (26, 31)

У суботу, 21 березня 2026 року, команди проведуть другий товариський матч. Початок о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір Чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
