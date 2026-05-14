Приїзд Пірло і Матерацці до країни-агресора стане частиною заходу, організованого Російським футбольним союзом

Пропагандисти інформують, що чемпіони світу 2006 року у складі збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці відвідають суперфінал Кубка Росії з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У матчі за титул зіграють московський «Спартак» та «Краснодар». Зустріч відбудеться 24 травня на стадіоні «Лужники».

Приїзд Пірло і Матерацці до країни-агресора стане частиною зхаоду, організованого Російським футбольним союзом (РФС) та Москомспорту.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.