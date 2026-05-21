«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки

Проспер Оба і Лассіна Траоре долучилися до Дня вишиванки

Нападники «Шахтаря» Проспер Оба та Лассіна Траоре одяглися в українські вишиванки на честь цього свята, яке відзначається щороку у третій четвер травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря»

Сьогодні в Україні святкують День вишиванки. На честь такої особливої події легіонери «Шахтаря» Проспер Оба та Лассіна Траоре одягнули традиційний український одяг.

«Вишиванка – це не просто український одяг чи давня традиція. Це код нашої нації, символ сили, свободи та нескореності України. У кожному візерунку – пам’ять про предків, боротьбу за незалежність і безмежна любов до рідної землі. Кожного українця поєднує з Україною міцна нитка віри, гідності та єдності, яку неможливо розірвати», – йдеться у повідомленні Шахтаря.

Вишиванка – це не просто український одяг чи давня традиція. Це код нашої нації, символ сили, свободи та нескореності України.#Shakhtar #Україна #ДеньВишиванки pic.twitter.com/XNWvi1A9z0 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2026

Нагадаємо, вінгер «Кривбаса» Глейкер Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги.

Інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні. Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебуває «Шахтар», який готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Мендоса забив 11 голів і віддав 9 передач у 26 поєдинках поточного сезону УПЛ. Він лідер чемпіонату по системі «гол+пас». Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер.

«Шахтар» завоював золото нинішнього сезону УПЛ. Підопічні Арди Турана набрали 72 турнірних бали після 29 зіграних матчів. Останню гру сезону «гірники» проведуть проти «Колоса».