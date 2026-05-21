Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Проспер Оба і Лассіна Траоре одягнули вишиванки
фото: ФК Шахтар
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Проспер Оба і Лассіна Траоре долучилися до Дня вишиванки

Нападники «Шахтаря» Проспер Оба та Лассіна Траоре одяглися в українські вишиванки на честь цього свята, яке відзначається щороку у третій четвер травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря»

Сьогодні в Україні святкують День вишиванки. На честь такої особливої події легіонери «Шахтаря» Проспер Оба та Лассіна Траоре одягнули  традиційний український одяг.

«Вишиванка – це не просто український одяг чи давня традиція. Це код нашої нації, символ сили, свободи та нескореності України. У кожному візерунку – пам’ять про предків, боротьбу за незалежність і безмежна любов до рідної землі. Кожного українця поєднує з Україною міцна нитка віри, гідності та єдності, яку неможливо розірвати», – йдеться у повідомленні Шахтаря.

Нагадаємо, вінгер «Кривбаса» Глейкер Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги.

Інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні. Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебуває «Шахтар», який готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Мендоса забив 11 голів і віддав 9 передач у 26 поєдинках поточного сезону УПЛ. Він лідер чемпіонату по системі «гол+пас». Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер.

«Шахтар» завоював золото нинішнього сезону УПЛ. Підопічні Арди Турана набрали 72 турнірних бали після 29 зіграних матчів. Останню гру сезону «гірники» проведуть проти «Колоса».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» вишиванка Лассіна Траоре

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Забарний та Андрій Лунін претендують на найвищі місця
Топ-5 футбольних чемпіонатів Європи. Хто з українців здобуде золото
24 квiтня, 21:06
Олександр Пищур наступного сезону гратиме в Ла Лізі
В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця
24 квiтня, 17:20
На Євро-2026 збірна України стартує матчем проти Хорватії
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
28 квiтня, 11:24
Вітчизняні гранди вже обмінялися перемогами в цьому сезоні
«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ Реклама
3 травня, 12:45
Володимир Єзерський працював з юнацькими збірними України
До штабу Мальдери може приєднатися ексгравець збірної України – джерело
7 травня, 14:18
Британська команда зупинила «Шахтар» за крок до фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» програв «Кристал Пелес» у другому матчі півфіналу Ліги конференцій Реклама
8 травня, 00:10
Даніель Зіберт отримав серйозний кредит довіри
УЄФА обрала арбітра на фінал Ліги чемпіонів
11 травня, 17:59
Владислав Кочергін залишиться в Екстраклясі
Кандидат до збірної України пролонгував контракт у Європі
14 травня, 22:54
Глейкер Мендоса влітку може стати гравцем «Шахтаря»
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
Вчора, 15:45

Новини

«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
Костюк назвав місто, в якому «Динамо» гратиме матчі Ліги Європи
Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри
Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри
У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо
Україна виборола 12 нагород на Чемпіонаті Європи з самбо

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua