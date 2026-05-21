«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Проспер Оба і Лассіна Траоре долучилися до Дня вишиванки
Нападники «Шахтаря» Проспер Оба та Лассіна Траоре одяглися в українські вишиванки на честь цього свята, яке відзначається щороку у третій четвер травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря»
«Вишиванка – це не просто український одяг чи давня традиція. Це код нашої нації, символ сили, свободи та нескореності України. У кожному візерунку – пам’ять про предків, боротьбу за незалежність і безмежна любов до рідної землі. Кожного українця поєднує з Україною міцна нитка віри, гідності та єдності, яку неможливо розірвати», – йдеться у повідомленні Шахтаря.
Нагадаємо, вінгер «Кривбаса» Глейкер Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги.
Інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні. Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебуває «Шахтар», який готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.
Мендоса забив 11 голів і віддав 9 передач у 26 поєдинках поточного сезону УПЛ. Він лідер чемпіонату по системі «гол+пас». Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер.
«Шахтар» завоював золото нинішнього сезону УПЛ. Підопічні Арди Турана набрали 72 турнірних бали після 29 зіграних матчів. Останню гру сезону «гірники» проведуть проти «Колоса».
