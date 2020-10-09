Визначилися фіналісти Roland Garros серед чоловіків



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Вперше Новак Джоковіч і Рафаель Надаль зустрічалися у фіналі Roland Garros у 2012-му Світлина - Steve G Tennis

За титул посперечаються Рафаель Надаль і Новак Джоковіч

Іспанець Рафаель Надаль та серб Новак Джоковіч вийшли у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Друга ракетка світу іспанець Надаль у півфінальному матчі змагань з рахунком 6:3, 6:3, 7:6(0) обіграв аргентинця Дієґо Шварцмана (АТР №12), якому програв нещодавно в півфіналі римського «Мастерса».

Тривалість зустрічі склала 3 години 12 хвилин. Іспанець тричі подав навиліт, не здійснив подвійних помилок і реалізував 6 брейк-пойнтів з 9-ти. На рахунку його суперника 2 ейси, 3 подвійні помилки і 3 реалізованих брейки з 12-ти.

Трохи згодом перша ракетка світу Джоковіч переміг шостого номера світового рейтингу Стефаноса Ціціпаса з Греції – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Матч тривав три години і 54 хвилини. Джоковіч 5 разів подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок і реалізував 8 брейк-пойнтів з 22-х. Ціціпас виконав 6 ейсів, допустив 5 подвійних і реалізував 4 брейк-пойнти з 15-ти.

Майбутні фіналісти зустрічалися між собою 55 разів: 29 зустрічей виграв Новак, 26 – Рафаель. Правда, усі сім зустрічей на Roland Garros, зокрема фінали у 2012-му і 2014 роках виграв Надаль.

Для Надаля то буде 13-й фінал Відкритого чемпіонату Франції у кар’єрі. 12 попередніх він виграв. Джоковіч був у фіналах Roland Garros чотири рази і переміг тільки раз – у 2016-му. Взагалі ж у Рафаель 18 титулів Grand Slam у кар’єрі, в Новака – 17.

Фінал Roland Garros у чоловічому одиночному розряді відбудеться у понеділок, 11 жовтня.