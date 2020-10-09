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    Визначилися фіналісти Roland Garros серед чоловіків

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    Вперше Новак Джоковіч і Рафаель Надаль зустрічалися у фіналі Roland Garros у 2012-му - Визначилися фіналісти Roland Garros серед чоловіків
    Вперше Новак Джоковіч і Рафаель Надаль зустрічалися у фіналі Roland Garros у 2012-му
    Світлина - Steve G Tennis

    За титул посперечаються Рафаель Надаль і Новак Джоковіч

    Іспанець Рафаель Надаль та серб Новак Джоковіч вийшли у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    Друга ракетка світу іспанець Надаль у півфінальному матчі змагань з рахунком 6:3, 6:3, 7:6(0) обіграв аргентинця Дієґо Шварцмана (АТР №12), якому програв нещодавно в півфіналі римського «Мастерса».

    Тривалість зустрічі склала 3 години 12 хвилин. Іспанець тричі подав навиліт, не здійснив подвійних помилок і реалізував 6 брейк-пойнтів з 9-ти. На рахунку його суперника 2 ейси, 3 подвійні помилки і 3 реалізованих брейки з 12-ти.

    Трохи згодом перша ракетка світу Джоковіч переміг шостого номера світового рейтингу Стефаноса Ціціпаса з Греції – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

    Матч тривав три години і 54 хвилини. Джоковіч 5 разів подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок і реалізував 8 брейк-пойнтів з 22-х. Ціціпас виконав 6 ейсів, допустив 5 подвійних і реалізував 4 брейк-пойнти з 15-ти.

    Майбутні фіналісти зустрічалися між собою 55 разів: 29 зустрічей виграв Новак, 26 – Рафаель. Правда, усі сім зустрічей на Roland Garros, зокрема фінали у 2012-му і 2014 роках виграв Надаль.

    Для Надаля то буде 13-й фінал Відкритого чемпіонату Франції у кар’єрі. 12 попередніх він виграв. Джоковіч був у фіналах Roland Garros чотири рази і переміг тільки раз – у 2016-му. Взагалі ж у Рафаель 18 титулів Grand Slam у кар’єрі, в Новака – 17.

    Фінал Roland Garros у чоловічому одиночному розряді відбудеться у понеділок, 11 жовтня.

     Читайте також: Roland Garros: кривдниця Світоліної програла 19-річній полячці
    теніс Новак Джокович Стефанос Ціціпас Рафаель Надаль Дієґо Шварцман Roland Garros
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