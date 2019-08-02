Визначилися наступні суперники «Зорі» та «Маріуполя» в Лізі Європи



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ЦСКА - «Осієк» Фейсбук

Українські команди зіграють у третьому раунді кваліфікації

Українські «Зоря» та «Маріуполь» зіграють у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні визначилися їхні суперники.

«Маріуполь» починає єврокубкову боротьбу проти «АЗ» з Нідерландів. «АЗ» у другому раунді відбору здолав шведський «Геккен» - 0:0 та 3:0.

Матчі відбудуться 8 та 15 серпня. Другий матч українська команда грає на виїзді.

«Зоря», яка в другому раунді здолала чорногорську «Будучность» (3:1 та 1:0), зіграє проти болгарського ЦСКА. Софійці здолали в другому раунді хорватський «Осієк» (1:0, 0:1, пенальті – 4:3).

У цій парі матчі також відбудуться 8 та 15 серпня. Другий – в Україні.