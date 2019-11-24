Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу
Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу
У Кубку України серед команд чоловіків 24 листопада відбулися заключні матчі 1/8 фіналу.
«Київ-Баскет» вдома вдруге переміг «Черкаські Мавпи», забронювавши місце в чвертьфіналі.
«Житомир» після нічиєї в першому матчі, здолав вдома другу команду «Хіміка». А перша команда южненців вдома розгромила дублерів «Дніпра».
Відтак у 1/4 фіналу зіграють:
«Запоріжжя» – «Дніпро»
«Житомир» – «Одеса»
«Тернопіль» – «Хімік» (Южне)
«Київ-Баскет» – «Миколаїв»
Серед учасників Суперліги боротьбу за трофей продовжують дві команди Вищої ліги: «Тернопіль» та «Житомир».
У вівторок, 26 листопада, відбудеться жеребкування господарів перших матчів.
Усі матчі 1/8 фіналу:
«Запоріжжя» – «КСЛІ-Київ-Баскет» – 101:49 (перший матч – 97:40)
«Дніпро» – «Ніко-Баскет» 103:48 (97:83)
«Хімік-2» – «Житомир» 81:95 (81:81)
«Одеса» – «Прометей» – 85:90 ОТ (76:70)
«Тернопіль» - «Політехнік» 73:69 (103:71)
«Хімік» - «Дніпро-2» – 123:68 (114:66)
«Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи» 81:71 (100:82)
«Миколаїв» – «Кривий Ріг» – 84:80 (89:53)