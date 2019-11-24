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    Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу

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    Кубок України з баскетболу - Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу
    Кубок України з баскетболу
    ФБУ

    Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу

    У Кубку України серед команд чоловіків 24 листопада відбулися заключні матчі 1/8 фіналу.

    «Київ-Баскет» вдома вдруге переміг «Черкаські Мавпи», забронювавши місце в чвертьфіналі.

    «Житомир» після нічиєї в першому матчі, здолав вдома другу команду «Хіміка». А перша команда южненців вдома розгромила дублерів «Дніпра».

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    Відтак у 1/4 фіналу зіграють:

    «Запоріжжя» – «Дніпро»
    «Житомир» – «Одеса»

    «Тернопіль» – «Хімік» (Южне)
    «Київ-Баскет» – «Миколаїв»

    Серед учасників Суперліги боротьбу за трофей продовжують дві команди Вищої ліги: «Тернопіль» та «Житомир».

    У вівторок, 26 листопада, відбудеться жеребкування господарів перших матчів.

    Усі матчі 1/8 фіналу:

    «Запоріжжя» – «КСЛІ-Київ-Баскет» – 101:49 (перший матч – 97:40)
    «Дніпро» – «Ніко-Баскет» 103:48 (97:83)

    «Хімік-2» – «Житомир» 81:95 (81:81)
    «Одеса» – «Прометей» – 85:90 ОТ (76:70)

    «Тернопіль» - «Політехнік» 73:69 (103:71)
    «Хімік» - «Дніпро-2» – 123:68 (114:66) 

    «Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи» 81:71 (100:82) 
    «Миколаїв» – «Кривий Ріг» – 84:80 (89:53)

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро
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