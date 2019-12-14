Визначилося місто, яке прийме фінал Кубка України з футболу



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Віце-президент ФФУ Олег Собуцький, мер Тернополя Сергій Надал, президент ФФУ Андрій Павелко, керівник Тернопільської ОДА Ігор Сопель, президент Тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик Катя Калуш

Вперше в історії трофей буде розіграний у Тернополі

Фінал Кубка України з футболу сезону-2019/2020 прийме Тернопіль.

Напередодні повідомлялося, що для отримання цього права місту потрібно буде витратити близько 4-5 мільйонів гривень. Головною проблемою називали відсутність вишок для телетрансляції матчів.

Оскільки інформацію про отримання права на проведення Кубка мер Тернополя Сергій Надал розповсюдив на власній сторінці у «Фейсбуку» особисто, поширивши спільне фото із президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком, вочевидь гарантії були дані.

Зауважимо, що Тернопільський міський стадіон вміщує 15 тисяч глядачів.

Наразі відомі учасники чвертьфіналу Кубка України. Ними стали клуби Прем’єр-ліги «Динамо», «Ворскла», «Десна», «Олександрія» і «Маріуполь», першолігові «Минай» та «Інгулець», а також любительський «Альянс» з селища міського типу Липова Долина Сумської області.

Жеребкування 1/4 фіналу в УАФ обіцяють провести колись у грудні. Але не кажуть, коли саме.