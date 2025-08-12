Нідерландський ексфутболіст отримав сім років в'язниці за наркоторгівлю

Ронні Стам брав участь у ввезенні близько 700 кілограмів кокаїну з Чилі

Чемпіона Нідерландів з футболу у складі «Твенте» Ронні Стама було засуджено до семи років в'язниці за торгівлю наркотиками та відмивання грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Суд визнав ексфутболіста винним у торгівлі кокаїном.

Стам був заарештований у червні 2024 року і відтоді перебуває під вартою. 41-річний Ронні та його 43-річний брат Руді потрапили в поле зору поліції завдяки розшифрованим листуванням злочинців через зламаний месенджер.

Суд ухвалив, що Ронні Стам брав участь у ввезенні близько 700 кілограмів кокаїну з Чилі та грав «визначальну та координуючу роль» у цьому процесі. За даними слідства, брати були частиною глобальної мережі наркоторгівлі.

Брата Ронні Стама було заочно засуджено до трьох з половиною років ув'язнення у цій справі. Він ховається від правосуддя і, ймовірно, перебуває у Дубаї. Минулого року його засудили до чотирьох із половиною років в'язниці за аналогічні злочини. Також братів зобов'язали повернути державі 1,7 млн євро прибутків, отриманих у ході злочинної діяльності.

Крім того, їм призначено штраф у розмірі 30 тис. євро.

Стам виграв чемпіонат Нідерландів у 2010 році із «Твенте». Також він провів три сезоні у складі клубу «Віган Атлетік». Влітку 2015 року він повернувся до рідного НАК (Бреда), де й завершив кар'єру у 32-річному віці.

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилося кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий.

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84