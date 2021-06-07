Визначився чемпіон світу з хокею

Канада, складена з не найкращих гравців, зуміла стати найсильнішою

Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею. Команда, яка через розіграш Кубку Стенлі не могла задіяти найсильніших гравців, ледве вийшла з групового турніру, змогла пермогти в фіналі чинних чемпіонів світу фінів.

Перемогу канадці здобули за підсумками овертайму з рахунком 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Названа також символічна збірна турніру.

Голкіпер: Юхо Олкінуора (Фінляндія).

Захисники: Моріц Зайдер – Корбініан Хольцер (обидва – Німеччина).

Нападники: Ендрю Манджапане (Канада) – Конор Гарланд (США) – Ліам Кірк (Великобританія).

Найціннішим гравцем турніру було визнано нападаючого збірної Канади Ендрю Манджапане. 25-річний форвард провів сім матчів на чемпіонаті, набравши 11 (7+4) очок при показнику корисності «+6».