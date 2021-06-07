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    Визначився чемпіон світу з хокею

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    Збірна Канади 27-й раз виграла чемпіонат світу - Визначився чемпіон світу з хокею
    Збірна Канади 27-й раз виграла чемпіонат світу
    Фото з відкритих джерел

    Канада, складена з не найкращих гравців, зуміла стати найсильнішою

    Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею. Команда, яка через розіграш Кубку Стенлі не могла задіяти найсильніших гравців, ледве вийшла з групового турніру, змогла пермогти в фіналі чинних чемпіонів світу фінів.

    Перемогу канадці здобули за підсумками овертайму з рахунком 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

    Названа також символічна збірна турніру.

    Голкіпер: Юхо Олкінуора (Фінляндія).

    Захисники: Моріц Зайдер – Корбініан Хольцер (обидва – Німеччина).

    Нападники: Ендрю Манджапане (Канада) – Конор Гарланд (США) – Ліам Кірк (Великобританія).

    Найціннішим гравцем турніру було визнано нападаючого збірної Канади Ендрю Манджапане. 25-річний форвард провів сім матчів на чемпіонаті, набравши 11 (7+4) очок при показнику корисності «+6».

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    Теги: чемпіонат світу хокей
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    Визначився чемпіон світу з хокею