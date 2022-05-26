  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Визначився переможець першої Ліги конференцій

    Єдиний забитий гол став вирішальним у поєдинку - Визначився переможець першої Ліги конференцій
    Єдиний забитий гол став вирішальним у поєдинку
    фото з відкритих джерел

    «Рома» на чолі з Моурінью тріумфувала

    Першим переможцем в історії Ліги конференцій стала італійська «Рома». Підопічні Жозе Моурінью у фіналі здолали роттердамський «Фейєнорд».

    У середу, 25 травня, в албанській Тирані на стадіоні «Арена Комбетаре» пройшов фінальний поєдинок Ліги конференцій.

    Ліга конференцій, фінал

    «Рома» – «Фейєнорд» – 1:0

    Гол: Дзаньйоло, 32

    Моурінью має унікальне досягнення: він єдиний тренер, який завойовував усі існуючі нині єврокубки.

    «Рома» не брала трофеїв у Європі 61 рік, відколи виграла Кубок ярмарків.

    А от «Фейєноорд» уперше програв єврокубковий фінал.

    Нагадаємо, раніше визначився володар «Золотої бутси» сезону 2021-2022.

    А перед цим Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії: загорнув кубок в прапор України (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Жозе Моурінью окупація Ліга конференцій #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Визначився переможець першої Ліги конференцій