Визначився переможець першої Ліги конференцій

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«Рома» не брала трофеїв у Європі 61 рік, відколи виграла Кубок ярмарків.

У середу, 25 травня, в албанській Тирані на стадіоні «Арена Комбетаре» пройшов фінальний поєдинок Ліги конференцій.

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