Визначився переможець першої Ліги конференцій
«Рома» на чолі з Моурінью тріумфувала
Першим переможцем в історії Ліги конференцій стала італійська «Рома». Підопічні Жозе Моурінью у фіналі здолали роттердамський «Фейєнорд».
У середу, 25 травня, в албанській Тирані на стадіоні «Арена Комбетаре» пройшов фінальний поєдинок Ліги конференцій.
Ліга конференцій, фінал
«Рома» – «Фейєнорд» – 1:0
Гол: Дзаньйоло, 32
Моурінью має унікальне досягнення: він єдиний тренер, який завойовував усі існуючі нині єврокубки.
«Рома» не брала трофеїв у Європі 61 рік, відколи виграла Кубок ярмарків.
А от «Фейєноорд» уперше програв єврокубковий фінал.
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