Визначився переможець Відкритого кубку Донбасу з хокею



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Командне фото ХК «Донбас» Світлина - сайт Донбасу

Донецький клуб завершив змагання без поразок

Донецький «Донбас» став переможцем домашнього передсезонного турніру Відкритий кубок Донбасу-2020. В останній ігровий день команда Сергія Вітера перемогла ХК «Кременчук» (2:1).

Господарі льоду арени «Альтаїр» мали значну ігрову перевагу в стартові 20 хвилин. Хоча «городяни» двічі непогано відповіли, але використати виходи один на один з воротарем донеччан Олексієм Трифонова не зуміли.

Відкрити рахунок і трансформувати в гол свої моменти «Донбас» зміг ближче до перерви. Голкіпер «Кременчука» Ігор Давлетшін невдало вийшов з воріт і не спіймав шайбу. Вдалим відскоком скористався Микола Казаковцев, який закидав в уже порожні ворота.

Після перерви кременчужани змогли зібратися і показали характер. «Донбас» вже не мав такої солідної переваги, як у першій третині матчу.

Досить швидко після повернення на лід «Кременчук» зрівняв рахунок. Олександр Коробов обігрався зі Олександром Александровим і точно кинув у ближній кут.

Третій період і овертайм, незважаючи на велику кількість моментів, голів не принесли, а в булітній серії «Донбас» все-таки дотиснув суперника і здобув третю перемогу в трьох матчах турніру. Єдина вдала спроба в активі Віктора Туркіна.

«Донбас» (Донецьк) - ХК «Кременчук» (Кременчук) 2:1, буліти.

Шайби: 1:0 - Казаковцев (Туркін, Колесніковс) - 15:28 хвилини, 1:1 - Коробов (Александров) - 23:05, 2:1 - Туркін - вирішальний буліт.

Таким чином, «Донбас» в шостий раз завоював «золото» домашнього передсезонного турніру, «Кременчук» завоював «срібло», «Білий Барс» став володарем «бронзи» турніру, а «Дніпро» зайняв четверте місце.

Джерело: ХК Донбас