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    Визначився перший півфіналіст української баскетбольної Суперліги

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    &laquo;Хімік&raquo; зробив те, що й мав зробити - Визначився перший півфіналіст української баскетбольної Суперліги
    «Хімік» зробив те, що й мав зробити
    ФБУ

    «Хімік» з Південного впорався з суперниками з Харкова за мінімальну кількість матчів

    Триває плей-оф баскетбольної Суперліги. В другому матчі 1/4 фіналу «Хімік» переміг на чужому майданчику харківський «Політехнік» 90:66 і вийшов у півфінал.

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    Для «Хіміка»з Південного ця перемога друга в двох матчах. Команда виграла серію 2:0 і достроко. Найрезультативнішим гравцем матчу став оборонець «Хіміка» Олександр Рябчук (20 очок).

    У півфіналі «Хімік» зіграє з переможцем пари «Одеса» - «Дніпро». В другому матчі цього протистояння «Дніпро» поступився на виїзді «Одесі» 93:101. Рахунок в серії став нічийним 1:1. Матч №3 – 2 квітня в Дніпрі.

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