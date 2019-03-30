Визначився перший півфіналіст української баскетбольної Суперліги



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«Хімік» зробив те, що й мав зробити ФБУ

«Хімік» з Південного впорався з суперниками з Харкова за мінімальну кількість матчів

Триває плей-оф баскетбольної Суперліги. В другому матчі 1/4 фіналу «Хімік» переміг на чужому майданчику харківський «Політехнік» 90:66 і вийшов у півфінал.

Для «Хіміка»з Південного ця перемога друга в двох матчах. Команда виграла серію 2:0 і достроко. Найрезультативнішим гравцем матчу став оборонець «Хіміка» Олександр Рябчук (20 очок).

У півфіналі «Хімік» зіграє з переможцем пари «Одеса» - «Дніпро». В другому матчі цього протистояння «Дніпро» поступився на виїзді «Одесі» 93:101. Рахунок в серії став нічийним 1:1. Матч №3 – 2 квітня в Дніпрі.

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