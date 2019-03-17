Головним тренером збірної України з баскетболу може стати Айнарс Багатсікс



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Латвієць є пріоритетним кандидатом

Екс-тренер «Будівельника» Айнарс Баґатсікс близький до того, щоб обійняти посаду наставника збірної України з баскетболу, повідомляють на порталі «Планета Баскетбол».

Латвієць є пріоритетним кандидатом з боку Федерації баскетболу України. Айнарс не проти попрацювати в Україні, зараз все впирається у фінансові та кадрові умови його роботи.

Баґатсікс вже працював в Україні майже три сезони: спочатку з «Кривбасом», а згодом з «Будівельником». Останні під його керівництвом двічі ставали чемпіонами України та отримувати Кубок країни, також дебютували в Євролізі.

Саме цей досвід є перевагою латвійця перед іншими кандидатами. В збірній своєї країни Айнарс працював з 2011 року і двічі виводив команду в 1/4 фіналу. Однак останнім місцем його роботи був німецький «Бамберґ» звідки його звільнили. Причина - серія невдалих матчів у Бундеслізі.