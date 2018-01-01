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    Визначився склад збірної України в змішаній естафеті на Олімпіаді-2018

    Склад збірної на наступну гонку озвучив Володимир Бринзак
    Тренерський штаб збірної України з біатлону сформував склад команди на змішану естафету. На зустрічі журналістів з біатлоністами склад збірної на наступну гонку озвучив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. «У жінок естафету побіжать Ірина Варвинець і Юлія Джима, у чоловіків - Дмитро Підручний та Артем Прима», -
    • Вчора, 21:50
    • Розсилка
    Збірна України з біатлону. Фото: biathlon.com.ua
    Збірна України з біатлону. Фото: biathlon.com.ua

    Склад збірної на наступну гонку озвучив Володимир Бринзак

    Тренерський штаб збірної України з біатлону сформував склад команди на змішану естафету.

    На зустрічі журналістів з біатлоністами склад збірної на наступну гонку озвучив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

    «У жінок естафету побіжать Ірина Варвинець і Юлія Джима, у чоловіків - Дмитро Підручний та Артем Прима», - наводить слова Бринзака.

    Джима на Олімпіаді пробігла лише одну гонку, зайнявши в індивідуальній гонці 20-е місце. Варвинець також обмежилася одним стартом (73-е місце в спринті). Підручний був 21-м у спринті, а в переслідуванні відкотився на 34-е місце. Прима єдиним з квартету виступав в трьох гонках - спринт (40-е місце), переслідування (38) і індівідуалці (46).

    Змішана естафета на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройде 20 лютого в 13:15 за київським часом.

    Джерело: sport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) спринт Юлія Джима Ірина Варвинець Артем Прима Дмитро Підручний
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