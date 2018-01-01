Визначився склад збірної України в змішаній естафеті на Олімпіаді-2018
- Вчора, 21:50
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Склад збірної на наступну гонку озвучив Володимир Бринзак
Тренерський штаб збірної України з біатлону сформував склад команди на змішану естафету.
На зустрічі журналістів з біатлоністами склад збірної на наступну гонку озвучив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
«У жінок естафету побіжать Ірина Варвинець і Юлія Джима, у чоловіків - Дмитро Підручний та Артем Прима», - наводить слова Бринзака.
Джима на Олімпіаді пробігла лише одну гонку, зайнявши в індивідуальній гонці 20-е місце. Варвинець також обмежилася одним стартом (73-е місце в спринті). Підручний був 21-м у спринті, а в переслідуванні відкотився на 34-е місце. Прима єдиним з квартету виступав в трьох гонках - спринт (40-е місце), переслідування (38) і індівідуалці (46).
Змішана естафета на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройде 20 лютого в 13:15 за київським часом.
Джерело: sport.ua