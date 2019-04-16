Власник французького футбольного клубу виділить 100 мільйонів євро на реконструкцію Нотр-Даму



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Франсуа-Анрі Піно з дружиною, Сальмою Гайєк Фото з соцмереж

Франсуа-Анрі Піно прийняв таке рішення, порадившись із батьком

Власник французького футбольного клубу «Ренн» мільярдер Франсуа-Анрі Піно пожертвує солідну суму на реконструкцію Собору Паризької Богоматері, повідомляє Le Figaro.

Нагадаємо, що напередодні в Соборі сталася пожежа, яка частково знищила унікальну реліквію.

- Мій батько і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis суму в розмірі 100 мільйонів євро на повну реконструкцію Нотр-Дам-де-Парі, - сказав Франсуа-Анрі Піно.

Піно одружений на актрисі Сальми Гаєк і, крім клубу, володіє такими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent і багато інших.