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    Власник французького футбольного клубу виділить 100 мільйонів євро на реконструкцію Нотр-Даму

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    Франсуа-Анрі Піно з дружиною, Сальмою Гайєк - Власник французького футбольного клубу виділить 100 мільйонів євро на реконструкцію Нотр-Даму
    Франсуа-Анрі Піно з дружиною, Сальмою Гайєк
    Фото з соцмереж

    Франсуа-Анрі Піно прийняв таке рішення, порадившись із батьком

    Власник французького футбольного клубу «Ренн» мільярдер Франсуа-Анрі Піно пожертвує солідну суму на реконструкцію Собору Паризької Богоматері, повідомляє Le Figaro.

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    Нагадаємо, що напередодні в Соборі сталася пожежа, яка частково знищила унікальну реліквію.

    - Мій батько і я вирішили виділити з фондів компанії Artemis суму в розмірі 100 мільйонів євро на повну реконструкцію Нотр-Дам-де-Парі, - сказав Франсуа-Анрі Піно.

    Піно одружений на актрисі Сальми Гаєк і, крім клубу, володіє такими брендами, як Gucci, Yves Saint Laurent і багато інших.

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