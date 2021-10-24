Що потрібно «Соколу» для виходу в третій раунд Континентального кубку

Київські хокеїсти в останньому турі мають перемагати з великою різницею закинутих шайб

Лідер чемпіонату України «Сокіл» здобув першу перемогу в другому кваліфікаційному раунді Континентального Кубку. На міні-турнірі, який проходить у Будапешті, кияни здолали місцевий «Ференцварош» – 4:1. В нашій команді відзначилися Васильєв, Коржелецький і двічі – Рубан.

Існує лише один варіант, за яким «Сокіл» може посісти перше місце і потрапити в Супершінал турніру. Йому потрібно перемагати естонський «Валк» з великим рахунком і сподіватися на успіх «Ференцвароша» в грі проти ризького «Олімпа». Бо за однаковою кількістю набраних очок перевага надається тій команді, яка має кращу різницю закинутих і пропущених шайб. Наразі в киян дефіцит чотирьох голів.

Відзначимо, що матч «Сокіл» – «Валк» відбудеться після зустрічі «Олімп» – «Ференцварош». Тому кияни вийдуть на лід, вже знаючи результат протистояння суперників.