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    Що потрібно «Соколу» для виходу в третій раунд Континентального кубку

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    Кияни здобули першу перемогу після повернення на євроарену - Що потрібно «Соколу» для виходу в третій раунд Континентального кубку
    Кияни здобули першу перемогу після повернення на євроарену
    Фото: ХК Сокіл

    Київські хокеїсти в останньому турі мають перемагати з великою різницею закинутих шайб

    Лідер чемпіонату України «Сокіл» здобув першу перемогу в другому кваліфікаційному раунді Континентального Кубку. На міні-турнірі, який проходить у Будапешті, кияни здолали місцевий «Ференцварош» – 4:1. В нашій команді відзначилися Васильєв, Коржелецький і двічі – Рубан.

    Існує лише один варіант, за яким «Сокіл» може посісти перше місце і потрапити в Супершінал турніру. Йому потрібно перемагати естонський «Валк» з великим рахунком і сподіватися на успіх «Ференцвароша» в грі проти ризького «Олімпа». Бо за однаковою кількістю набраних очок перевага надається тій команді, яка має кращу різницю закинутих і пропущених шайб. Наразі в киян дефіцит чотирьох голів.

    Відзначимо, що матч «Сокіл» – «Валк» відбудеться після зустрічі «Олімп» – «Ференцварош». Тому кияни вийдуть на лід, вже знаючи результат протистояння суперників.

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    Теги: хокей ХК Сокіл
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    Що потрібно «Соколу» для виходу в третій раунд Континентального кубку