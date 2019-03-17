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    «Десна» - «Львів»: драма Чернігова, свято бразильських ноунеймів (відео)

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    Перемога &laquo;Львова&raquo; у Чернігові стала справжньою несподіванкою - «Десна» - «Львів»: драма Чернігова, свято бразильських ноунеймів (відео)
    Перемога «Львова» у Чернігові стала справжньою несподіванкою
    Фейсбук-паблік ФК Львів

    Сформований з абсолютно невідомих досі футболістів «Львів» сходу пробився до першої шістки українського футболу

    У лобному протистоянні двох претендентів на потрапляння до першої шістки у Чернігові вирішувалася доля однієї з путівок до топової групи команд на другому етапі. Обидві команди влаштовувала лише перемога, а отже це визначило безкомпромісний характер зустрічі.

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    «Десна» (Чернігів) - «Львів» - 0:1

    Гол: 0:1 - Педро Феррейра (58)
    «Десна»: Литовка - Артем Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Андрій Богданов, Михайло Козак (Михайло Сергійчук, 54) - Олександр Волков (Парцванія, 80), Олександр Філіпов (Картушов, 83), Артем Фаворов – Безбородько. Тренер - Олександр Рябоконь
    «Львів»: Олександр Бандура – Адамюк, Борзенко (к), Сергій Воронін, Насонов – Сабіно, Мартан (Жонатан, 72) – Альваро Тавареш (Пернамбуко, 60), Ліпе Велозо, Педро Феррейра - Бруно Дуарте (Кауе, 90+1). Тренер – Юрій Бакалов
    Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) - Віктор Матяш (Донецьк), Олександр Жуков (Харків)
    Попередження: Артем Фаворов (29), Денис Фаворов (41), Андрій Мостовий (84), Михайло Сергійчук (90) - Мартан (32), Педро Феррейра (86)
    17 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

    «Львів» виглядав справді краще і переміг завдяки голові, який Педро забив з передачі Мартана.

    «Десна» (Чернігів) - «Львів» - 0:1

    Втім, просто перемога львів'янам ще нічого не ґарантувала. Залишалося сподіватися, що очкових втрат зазнає хтось із конкурентів. І очікувати до завтрашнього протистояння «Арсенал» - «Ворскла» не довелося. «Маріуполь» не зумів переграти у Львові «Карпати» і тим самим вже знаходиться у таблиці нижче за другу команду Галицького П'ємонту.

    Зібраний з невідомих бразильців колектив Юрія Бакалова сходу вийшов до першої шістки українського чемпіонату.

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    ФК «Десна» ФК «Львів» Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Юрій Бакалов Бруно Дуарте Володимир Адамюк Олександр Насонов Олександр Бандура Олександр Волков Михайло Сергійчук Михайло Козак Пернамбуко Ліпе Велозо Сергій Воронін Педро Феррейра Сергій Борзенко
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