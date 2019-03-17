«Десна» - «Львів»: драма Чернігова, свято бразильських ноунеймів (відео)



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Перемога «Львова» у Чернігові стала справжньою несподіванкою Фейсбук-паблік ФК Львів

Сформований з абсолютно невідомих досі футболістів «Львів» сходу пробився до першої шістки українського футболу

У лобному протистоянні двох претендентів на потрапляння до першої шістки у Чернігові вирішувалася доля однієї з путівок до топової групи команд на другому етапі. Обидві команди влаштовувала лише перемога, а отже це визначило безкомпромісний характер зустрічі.

«Десна» (Чернігів) - «Львів» - 0:1

Гол: 0:1 - Педро Феррейра (58)

«Десна»: Литовка - Артем Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Андрій Богданов, Михайло Козак (Михайло Сергійчук, 54) - Олександр Волков (Парцванія, 80), Олександр Філіпов (Картушов, 83), Артем Фаворов – Безбородько. Тренер - Олександр Рябоконь

«Львів»: Олександр Бандура – Адамюк, Борзенко (к), Сергій Воронін, Насонов – Сабіно, Мартан (Жонатан, 72) – Альваро Тавареш (Пернамбуко, 60), Ліпе Велозо, Педро Феррейра - Бруно Дуарте (Кауе, 90+1). Тренер – Юрій Бакалов

Судді: Дмитро Кутаков (Бровари) - Віктор Матяш (Донецьк), Олександр Жуков (Харків)

Попередження: Артем Фаворов (29), Денис Фаворов (41), Андрій Мостовий (84), Михайло Сергійчук (90) - Мартан (32), Педро Феррейра (86)

17 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

«Львів» виглядав справді краще і переміг завдяки голові, який Педро забив з передачі Мартана.

«Десна» (Чернігів) - «Львів» - 0:1

Втім, просто перемога львів'янам ще нічого не ґарантувала. Залишалося сподіватися, що очкових втрат зазнає хтось із конкурентів. І очікувати до завтрашнього протистояння «Арсенал» - «Ворскла» не довелося. «Маріуполь» не зумів переграти у Львові «Карпати» і тим самим вже знаходиться у таблиці нижче за другу команду Галицького П'ємонту.

Зібраний з невідомих бразильців колектив Юрія Бакалова сходу вийшов до першої шістки українського чемпіонату.