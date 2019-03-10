«Львів» помучив «Зорю», але майже втратив шанси на першу шістку (відео)



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Можливо, ця нічия не на руку «Зорі», але вона зовсім не влаштовує «Львів» Офіційний паблік ФК Зоря у Фейсбуку

Луганці забезпечили місце в другому раунді де-юре

Заключний матч суботи в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги завершився так, як два попередніх - нульовою нічиєю.

«Львову», який приймав «Зорю», для потрапляння в першу шістку була потрібна перемога. Для луганців, які суттєво відстають від третього місця, але мають перевагу над п'ятою командою, нічия не була катастрофою. Власне, турнірні пріоритети вплинули на перебіг подій на полі. Господарі домінували, але забити не змогли.

«Львів» - «Зоря» - 0:0

«Львів»: Олександр Бандура (к) – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Насонов – Сабіно, Мартан – Пернамбуко (Вісенте, 67), Ліпе Велозо (Жонатан, 81), Педро Феррейра – Бруно Дуарте (к) (Кауе, 85). Тренер – Юрій Бакалов

«Зоря»: Махарадзе - Тимчик, Віталій Вернидуб, Дмитро Литвин, Богдан Михайличенко - Леван Арвеладзе (Ігор Чайковський, 81), Сілас - Олександр Караваєв (к), Артем Громов (Леонардо Руїс, 85), Хомченовський (Владислав Кабаєв, 63) - Будківський. Тренер - Юрій Вернидуб

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Віктор Нижник (Вінниця), Сергій Приступа (Київ)

Попередження: Педро Феррейра (32) - Тимчик (12), Богдан Михайличенко (28), Артем Громов (28), Віталій Вернидуб (66), Леван Арвеладзе (74), Дмитро Литвин (76)

На 64-й хвилині попереджено, на 80-й хвилині вилучено (друге попередження) Владислава Парамонова

9 березня. Львів. Стадіон «Україна». 949 глядачів

«Львів» - «Зоря» - 0:0

Перед заключним туром першого етапу «Львів» має 27 очок. Щоб потрапляти до першої шістки, команді Юрія Бакалова обов'язково треба перемагати у Чернігові «Десну», яка має на очко більше і сподіватися, що або «Ворскла» не виграє в Києві у «Арсенала» (нічия допускається), або «Маріуполь» поступиться у Львові головним ворогам другої команди галицького П'ємонту «Карпатам».

«Зоря» набрала 32 очка, залишається на четвертому місці і ґарантувала собі місце в першій шістці. Від «Олександрії», яка йде третьою і 10 березня прийматиме «Олімпік», луганці відстають на п'ять очок. «Маріуполь», який посідає п'яту позицію, «Зоря» випереджає на три пункти.