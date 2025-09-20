Головна Новини
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії
фото: Збройні сили Швеції/Reuters

Міноборони РФ заявило, що російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт і при цьому не порушили повітряний простір Естонії

Швеція оприлюднила фотографії російських літаків, які порушили кордон Естонії. Агентство Reuters отримало від Збройних сил Швеції кілька фотографій російських винищувачів МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії, передає «Главком».

Зазначається, що знімки були зроблені над Балтійським морем після того, як літаки вийшли з естонського повітряного простору.

Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії фото 1
фото: Збройні сили Швеції/Reuters

«Шведські збройні сили опублікували фотографію, на якій, за їхніми словами, зображено російський винищувач МіГ-31, який брав участь у порушенні повітряного простору Естонії. Шведські військові стверджують, що зображення було зроблено над Балтійським морем після того, як російський літак покинув повітряний простір Естонії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

росія Естонія винищувач літак

