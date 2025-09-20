Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії

Міноборони РФ заявило, що російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт і при цьому не порушили повітряний простір Естонії

Швеція оприлюднила фотографії російських літаків, які порушили кордон Естонії. Агентство Reuters отримало від Збройних сил Швеції кілька фотографій російських винищувачів МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії, передає «Главком».

Зазначається, що знімки були зроблені над Балтійським морем після того, як літаки вийшли з естонського повітряного простору.

фото: Збройні сили Швеції/Reuters

«Шведські збройні сили опублікували фотографію, на якій, за їхніми словами, зображено російський винищувач МіГ-31, який брав участь у порушенні повітряного простору Естонії. Шведські військові стверджують, що зображення було зроблено над Балтійським морем після того, як російський літак покинув повітряний простір Естонії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії.

За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».