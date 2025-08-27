Головна Світ Соціум
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
За даними супутникових даних, було уражено два ключові радари
Супутникові знімки підтверджують наслідки ударів по ключовим радарам на аеродромі у Воронежі

Аналіз супутникових знімків підтвердив, що внаслідок української атаки в ніч з 16 на 17 серпня по військових об'єктах поблизу Воронежа було уражено важливі елементи протиповітряної оборони. Удар припав по аеродрому «Балтімор» та військовому об'єкту, де розміщується 108-й зенітно-ракетний полк РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «КіберБорошно».

Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24 фото 1
За даними супутникових даних, було уражено два ключові радари, що входять до складу зенітно-ракетного комплексу С-300ПМ2:

  • Радіолокаційна станція 76Н6 – призначена для виявлення цілей на великих та середніх висотах.
  • Радар 30Н6 – використовується для наведення та підсвітки цілей.

Крім того, ймовірно, було пошкоджено два літаки Су-24, що знаходилися на аеродромі.

Ураження було підтверджено супутниковими знімками, на яких видно сліди горіння на місцях розташування техніки. Після удару зазначені радари зникли зі знімків, що підтверджує їхнє ураження або знищення. За наявною інформацією, пошкоджені також інші об'єкти на території, але саме ці втрати вдалося остаточно підтвердити супутниковими даними.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня у російському Воронежі пролунало мінімум чотири вибухи. Очевидці кажуть, що місто атакували БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Shot.

Місцеві жителі розповіли, що в одному із районів Воронежа пролунало близько чотирьох вибухів. Зазначають, що від гучного звуку «хиталися шибки у віконних рамах». Також було видно спалахи у небі.

Як відомо, на аеродромі, що знаходиться приблизно за 175 км від України, дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків – Су-34.

росія дрон війна

