Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу

«Бенфіка» Анатолія Трубіна та Георгія Судакова на виїзді розбила АФШ

Під час чергового ігрового клубного вік-енду на поле у складах своїх клубів виходило дев'ятеро легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на вересневі матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 20 вересня, в межах 5-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (замінений на 86-й хвилині) поступився на чужому полі «Ліверпулю» (1:2), «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (повний матч) зіграв на виїзді внічию з «Бернлі» (1:1), а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч) у гостях програв «Фулгему» (1:3).

У 5-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (не потрапив до заявки на гру) та Владислава Ваната (замінений на 53-й хвилині) удома поступилася «Леванте» (0:4).

У 6-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 86-й хвилині, гол) на виїзді розбила АФШ (3:0).

У 6-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (замінений на 78-й хвилині) у рідних стінах розійшовся миром із «Газіантепом» (1:1).

У неділю, 21 вересня в 4-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 66-й хвилині) у номінально гостьовому дербі переграла «Лаціо» (1:0).

Зрештою в ніч проти 22 вересня в заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) на своєму стадіоні переміг «Сієтл» (2:1).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».