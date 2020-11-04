Володимир Кличко жорстко відповів Тайсонові Ф’юрі за випад на адресу брата

Володимир Кличко не може забути Тайсонові Ф'юрі, що той не дав йому права на реванш

Колишні суперники продовжують чіпляти одне одного словесно

З моменту поєдинку колишнього лідера суперважкої ваги Володимира Кличка проти британця Тайсона Ф’юрі, який позбавив українця його корони, минуло майже п'ять років, але боксери як і раніше не можуть забути одне одного.

Зараз Володимир зробив жорсткий випад на адресу британця, який перед цим зачепив його старшого брата Віталія. Всесвітня боксерська рада (WBC) на сторінці в Twitter поцікавився у вболівальників, як би Віталій Кличко показав себе в нинішньому суперважкому дивізіоні. У коментарях під цим постом Ф’юрі заявив, що хотів би провчити і другого брата.

«Хотілося б надерти дупу і йому», - написав Ф’юрі.

У відповідь молодший брат спробував зачепити Тайсона за живе, пригадавши його проблеми з наркотиками і алкоголем після їх бою.

Would of loved to kick his ass also. https://t.co/VQ3xarrXXk — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 30, 2020

«Фани, на жаль, здається, що Тайсон Ф'юрі знову зловживає речовинами. Історія показує, що він опускається до ірраціональних, сексистських та расистських заяв. Правда в тому, що Кличко і «надерти дупу» - це його фантазія. Кличко і біганина або уникнення реваншу – так точніше. Просто скажи «ні», дружок», - відповів Володимир Кличко.

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