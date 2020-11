Володимир Кличко жорстко відповів Тайсонові Ф’юрі за випад на адресу брата

З моменту поєдинку колишнього лідера суперважкої ваги Володимира Кличка проти британця Тайсона Ф’юрі, який позбавив українця його корони, минуло майже п'ять років, але боксери як і раніше не можуть забути одне одного.

Зараз Володимир зробив жорсткий випад на адресу британця, який перед цим зачепив його старшого брата Віталія. Всесвітня боксерська рада (WBC) на сторінці в Twitter поцікавився у вболівальників, як би Віталій Кличко показав себе в нинішньому суперважкому дивізіоні. У коментарях під цим постом Ф’юрі заявив, що хотів би провчити і другого брата.

«Хотілося б надерти дупу і йому», - написав Ф’юрі.

У відповідь молодший брат спробував зачепити Тайсона за живе, пригадавши його проблеми з наркотиками і алкоголем після їх бою.

Would of loved to kick his ass also. https://t.co/VQ3xarrXXk