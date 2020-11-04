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    Володимир Кличко жорстко відповів Тайсонові Ф’юрі за випад на адресу брата

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    Володимир Кличко не може забути Тайсонові Ф'юрі, що той не дав йому права на реванш - Володимир Кличко жорстко відповів Тайсонові Ф’юрі за випад на адресу брата
    Володимир Кличко не може забути Тайсонові Ф'юрі, що той не дав йому права на реванш
    Світлина - Boxrec

    Колишні суперники продовжують чіпляти одне одного словесно

    З моменту поєдинку колишнього лідера суперважкої ваги Володимира Кличка проти британця Тайсона Ф’юрі, який позбавив українця його корони, минуло майже п'ять років, але боксери як і раніше не можуть забути одне одного.

    Зараз Володимир зробив жорсткий випад на адресу британця, який перед цим зачепив його старшого брата Віталія. Всесвітня боксерська рада (WBC) на сторінці в Twitter поцікавився у вболівальників, як би Віталій Кличко показав себе в нинішньому суперважкому дивізіоні. У коментарях під цим постом Ф’юрі заявив, що хотів би провчити і другого брата.

    «Хотілося б надерти дупу і йому», - написав Ф’юрі.

    У відповідь молодший брат спробував зачепити Тайсона за живе, пригадавши його проблеми з наркотиками і алкоголем після їх бою.

    «Фани, на жаль, здається, що Тайсон Ф'юрі знову зловживає речовинами. Історія показує, що він опускається до ірраціональних, сексистських та расистських заяв. Правда в тому, що Кличко і «надерти дупу» - це його фантазія. Кличко і біганина або уникнення реваншу – так точніше. Просто скажи «ні», дружок», - відповів Володимир Кличко.

     Читайте також: Іспанське видання визнало двох українців найкращими боксерами ХХІ сторіччя
    Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі
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