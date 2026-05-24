«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди

Середняк чемпіонату України будуватиме нову команду в міжсезоння

Півзахисник Максим Задерака покине криворізький «Кривбас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець піде з команди вільним агентом. Контракт хавбека з криворіжцями розрахований до 30 червня. За «Кривбас» Задерака відіграв чотири сезони.

«Своєю кропіткою працею, бойовим характером і самовіддачею на полі Максим завоював серця криворізьких уболівальників та здобув повагу партнерів по команді, отримавши капітанську пов'язку. Максим Задерака беззаперечно вписав своє ім'я в історію футбольного клубу «Кривбас» великими літерами. Дякуємо за все, капітане!» – йдеться в заяві клубу.

У цій кампанії Задерака зіграв 27 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав сім голів і дві результативні передач. Загалом у складі криворіжців українець провів 106 поєдинків (19 м'ячів, 11 асистів).

