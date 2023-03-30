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На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На чолі з Роналду. Названа символічна збірна двох турів відбору Євро-2024 (фото)
футболіст збірної команди Португалії Кріштіану Роналду

WhoScored відзначив 11 найкращих футболістів за першими іграми кваліфікації континентальної першості

Статистичний портал WhoScored визначив символічну збірну після перших двох турів кваліфікації до Євро-2024.

До 11 найкращих футболістів потрапив зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду, який за 2 матчі забив 4 голи.

Також у символічній збірній знайшлося місце і кривднику збірної України – англійцю Букайо Сака, яким відзначився асистом та голом у поєдинку проти нашої команди.

На воротах – Майк Меньян, який змінив багаторічного стража воріт французів Уго Льоріса.

Збірна перших двох турів групового етапу відбору на Євро-2024 за версією порталу WhoScored:

  • Голкіпер: Майк Меньян (Франція).
  • Захисники: Конор Бредлі (Північна Ірландія), Ніко Ельведі (Швейцарія), Андрій Бурке (Румунія), Натан Аке (Нідерланди).
  • Півзахисники: Матео Ковачич (Хорватія), Букайо Сака (Англія), Кіліан Мбаппе (Франція), Жоау Палінья (Португалія).
  • Нападники: Расмус Хойлунд (Данія), Кріштіану Роналду (Португалія).

Нагадаємо, збірна України у першому своєму матчі відбору на майбутню континентальну першість на виїзді поступилася Англії і наразі посідає 4 місце у своїй групі.

Теги: спорт Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

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