«Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями
- Сьогодні, 18:55
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Ігор Пердута. Фото: Football.ua
Про це повідомив захисник полтавського клубу Ігор Пердута
Полтавська «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями за 2017-й рік.
Про це повідомив захисник «Ворскли» Ігор Пердута, який прокоментував новий контракт з клубом.
«Фінансові умови контракту не покращилися. Можна сказати, підписав на тих же умовах. За 2016 рік клуб майже з усіма розрахувався за боргами», - повідомив він.
«Є борги за 2017 рік, але «Ворскла» намагається закривати заборгованість», - сказав Пердута в ефірі телеканалу «Футбол».
Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.
Джерело: ua.tribuna.com