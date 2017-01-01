Про це повідомив захисник полтавського клубу Ігор Пердута

Полтавська «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями за 2017-й рік. Про це повідомив захисник «Ворскли» Ігор Пердута, який прокоментував новий контракт з клубом. «Фінансові умови контракту не покращилися. Можна сказати, підписав на тих же умовах. За 2016 рік клуб майже з усіма розрахувався за



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Ігор Пердута. Фото: Football.ua

Про це повідомив захисник полтавського клубу Ігор Пердута

Полтавська «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями за 2017-й рік.

Про це повідомив захисник «Ворскли» Ігор Пердута, який прокоментував новий контракт з клубом.

«Фінансові умови контракту не покращилися. Можна сказати, підписав на тих же умовах. За 2016 рік клуб майже з усіма розрахувався за боргами», - повідомив він.

«Є борги за 2017 рік, але «Ворскла» намагається закривати заборгованість», - сказав Пердута в ефірі телеканалу «Футбол».

Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.

Джерело: ua.tribuna.com