  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями

    Про це повідомив захисник полтавського клубу Ігор Пердута
    Полтавська «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями за 2017-й рік. Про це повідомив захисник «Ворскли» Ігор Пердута, який прокоментував новий контракт з клубом. «Фінансові умови контракту не покращилися. Можна сказати, підписав на тих же умовах. За 2016 рік клуб майже з усіма розрахувався за
    • Сьогодні, 18:55
    • Розсилка
    Ігор Пердута. Фото: Football.ua
    Ігор Пердута. Фото: Football.ua

    Про це повідомив захисник полтавського клубу Ігор Пердута

    Полтавська «Ворскла» має заборгованість перед своїми гравцями за 2017-й рік.

    Про це повідомив захисник «Ворскли» Ігор Пердута, який прокоментував новий контракт з клубом.

    «Фінансові умови контракту не покращилися. Можна сказати, підписав на тих же умовах. За 2016 рік клуб майже з усіма розрахувався за боргами», - повідомив він.

    «Є борги за 2017 рік, але «Ворскла» намагається закривати заборгованість», - сказав Пердута в ефірі телеканалу «Футбол».

    Нагадаємо, у зимове міжсезоння «Ворскла» запланувала дев'ять контрольних зустрічей.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ