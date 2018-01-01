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    «Ворскла» розірвала контракт із голкіпером

    У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль
    Воротар «Ворскли» Богдан Сарнавський покинув клуб. Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль «Ворскли». Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм
    • Сьогодні, 20:47
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    Богдан Сарнавський
    Богдан Сарнавський

    У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль

    Воротар «Ворскли» Богдан Сарнавський покинув клуб.

    Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.

    Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

    У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль «Ворскли».

    Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.

    Також повідомлялося, що полтавський клуб підпише екс-нападника «Чорноморця».

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