«Ворскла» розірвала контракт із голкіпером

У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль

Воротар «Ворскли» Богдан Сарнавський покинув клуб. Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль «Ворскли». Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм



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Богдан Сарнавський

У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль

Воротар «Ворскли» Богдан Сарнавський покинув клуб.

Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль «Ворскли».

Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.

Також повідомлялося, що полтавський клуб підпише екс-нападника «Чорноморця».