«Ворскла» розірвала контракт із голкіпером
- Сьогодні, 20:47
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Богдан Сарнавський
У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль
Воротар «Ворскли» Богдан Сарнавський покинув клуб.
Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.
У цьому році 22-річний воротар жодного разу не зіграв навіть за дубль «Ворскли».
Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.
Також повідомлялося, що полтавський клуб підпише екс-нападника «Чорноморця».