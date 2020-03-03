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    65-річна мама Кріштіану Роналду перенесла інсульт

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    Роналду разом зі своєю мамою - 65-річна мама Кріштіану Роналду перенесла інсульт
    Роналду разом зі своєю мамою

    Оперативне втручання лікарів запобігло важким наслідкам

    Долорес Авейру, мати нападника «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, зіткнулася з проблемами зі здоров'ям.

    Як повідомляє JM Madeira, 65-річна жінка минулої ночі перенесла інсульт і була терміново госпіталізована. Оперативне втручання лікарів запобігло важким наслідкам, які при такому вигляді інсульту можуть виражатися в проблемах з мовою і паралічі. В даний час мати футболіста знаходиться під наглядом медиків.

    Долорес Авейру та її зірковий син
    Долорес Авейру та її зірковий син

    Роналду перейшов в «Ювентус» влітку 2018 року. Раніше Кріштіану протягом дев'яти років захищав кольори мадридського «Реала», а до цього виступав за «Манчестер Юнайтед» і лісабонський «Спортинг», вихованцем якого є.

    До збірної Португалії 35-річний форвард викликається з 2003 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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