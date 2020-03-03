Через футбол поліція Києва посилила охорону біля стадіонів



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Правоохоронці нестимуть службу на прилеглій до стадіонів території

Сьогодні, 3 березня, у столиці відбудеться два футбольних матчі Чемпіонату України між командами Прем’єр-ліги «Динамо» (Київ) і «Колос» (Олександрія) на НСК «Олімпійський» та «Олімпік» (Донецьк) і «Десна» (Чернігів) на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського.

Працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу на прилеглій до стадіонів території, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці пильно стежитимуть за охороною громадського порядку з метою недопущення порушень публічної безпеки поблизу спортивних споруд.

Київські поліцейські звертаються до громадян з проханням дотримуватись встановлених правил поведінки під час проведення футбольних матчів.

Як повідомлялося, сьогодні у зв'язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів трьох станцій.