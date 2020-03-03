  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський футбольний чиновник захворів на коронавірус

    • Розсилка
    Давид Беров каже, що почувається прекрасно - Російський футбольний чиновник захворів на коронавірус
    Давид Беров каже, що почувається прекрасно
    Фото із соцмереж

    На обстеження також відправили кілька десятків людей, з якими чоловік контактував після прибуття в Росію

    У співробітника Російського футбольного союзу (РФС) Давида Берова підтверджений коронавірус COVID-19. Відповідний протокол він отримав сьогодні, 3 березня. Про це сповіщає російський ресурс «Чемпіонат».

    У лютому Беров повернувся з Італії, де відпочивав. Його госпіталізували в московську інфекційну лікарню № 1. На обстеження також відправили кілька десятків людей, з якими Давид контактував після прибуття в Росію.

    Раніше Беров повідомив, що почувається дуже добре. За його словами, у нього нормальна температура і немає ніяких симптомів хвороби.

    Нагадаємо, COVID-19 вперше був виявлений в кінці грудня 2019 року в Китаї. З того моменту вірус проник в більш ніж 50 країн світу. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано близько 90 тис. хворих, з них 3000 померли.

    Сьогодні перший випадок коронавірусу виявлений в Україні.

     Читайте також: Китайський коронавірус не завадить австралійському Гран-прі Формули-1
    НОВИНИ ФУТБОЛУ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ