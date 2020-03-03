Російський футбольний чиновник захворів на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Беров каже, що почувається прекрасно Фото із соцмереж

На обстеження також відправили кілька десятків людей, з якими чоловік контактував після прибуття в Росію

У співробітника Російського футбольного союзу (РФС) Давида Берова підтверджений коронавірус COVID-19. Відповідний протокол він отримав сьогодні, 3 березня. Про це сповіщає російський ресурс «Чемпіонат».

У лютому Беров повернувся з Італії, де відпочивав. Його госпіталізували в московську інфекційну лікарню № 1. На обстеження також відправили кілька десятків людей, з якими Давид контактував після прибуття в Росію.

Раніше Беров повідомив, що почувається дуже добре. За його словами, у нього нормальна температура і немає ніяких симптомів хвороби.

Нагадаємо, COVID-19 вперше був виявлений в кінці грудня 2019 року в Китаї. З того моменту вірус проник в більш ніж 50 країн світу. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано близько 90 тис. хворих, з них 3000 померли.

Сьогодні перший випадок коронавірусу виявлений в Україні.