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    Вперше в історії. Збірна України виграла командну першість на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

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    Українці - на вершині європейського п'єдесталу - Вперше в історії. Збірна України виграла командну першість на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
    Українці - на вершині європейського п'єдесталу
    Світлина - Фейсбук Ірини Надюк

    Наша команда виступає без лідера, олімпійського чемпіона Олега Верняєва

    Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії здобула золото на чемпіонаті Європи, який у ці дні триває в турецькому Мерсіні. Таке досягнення підкорилося нашим гімнастам вперше в історії. До того три чемпіонати континенту поспіль виграли росіяни.

    Владислав Грико, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Роман Ващенко та Євген Юденков спільними зусиллями принесли команді чемпіонську суму 248,963. Тренером команди є Геннадій Сартинський. Цікаво, що найзірковіший вихованець Геннадія Генріховича, олімпійський чемпіон Олег Верняєв пропускає чемпіонат через травму.

    Друге місце з сумою 244,793 посіли турки, третіми з оцінкою 240,393 стали угорці.

    На цьому чемпіонаті Європи гімн України лунав уже тричі. І вперше - на честь дорослої команди
    На цьому чемпіонаті Європи гімн України лунав уже тричі. І вперше - на честь дорослої команди

    Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.

    Поповнити медальний доробок українці зможуть у фіналах індивідуальних видів. Туди наші гімнасти теж пробилися великим числом. У фіналі вільних вправ поборяться Петро Пахнюк (3 місце в кваліфікації) і Владислав Грико (7). У вправах на коні за медалі посперечаються Петро Пахнюк (3) і Євген Юденков (4). А Роман Ващенко не потрапив у фінальну вісімку, хоч і показав загальний шостий результат, через те, що одна країна може мати не більше двох представників у фіналі. Зате Юденков буде у фіналі у вправах на кільцях. Він кваліфікувався з п’ятим результатом, а Ігор Радівілов – з третім.

    У своєму найсильнішому виді – опорному стрибку – бронзовий призер Олімпіади-2012 Радівілов отримав найвищу оцінку – 14,649 і, звісно, в фіналі буде фаворитом. У вправах на брусах з другим результатом у фінал кваліфікувався Пахнюк.

    Таким чином, не буде українців з фіналів окремих видів багатоборства лише у вправах на поперечині. Натомість серед юніорів українці будуть представлені по двоє у кожному з фіналів в окремих видах. 

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    Теги: чемпіонат Європи Олег Верняєв Ігор Радівілов спортивна гімнастика Збірна України Петро Пахнюк Євген Юденков Владислав Грико Ілля Ковтун Володимир Костюк Ірина Надюк Геннадій Сартинський Роман Ващенко
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