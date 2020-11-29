Чемпіонський виступ українських гімнасток і гімн на їх честь на Євро-2020 (відео)

Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук здобули по чотири нагороди домашнього Євро

Кожна з дівчат здобула на домашній континентальній першості по чотири нагороди

Валерія Юзьв’як, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Марія Височанська та Маріола Боднарчук принесли Україні золото у групових вправах з п’ятьма м’ячами під час фіналу, який відбувся на чемпіонаті Європи в Києві у суботу, 28 листопада.

Золоту нагороду українки здобули у вправах з п’ятьма м’ячами. Саме помилка у цьому виді в стартовий змагальний день завадила нашим дівчатам поборотися за золото в багатоборстві, де наша команда в підсумку здобула бронзу. Бронзу теж історичну, бо в останнє українки підіймалися на п’єдестал континентальної першості за виступи багатоборстві в групових вправах у далекому 1997 році в грецьких Патрах. Тоді українська команда теж стала третьою.

У суботу в фіналі окремих видів українки підкорили м’ячі ідеально. Отримавши за свій виступ 35,350 бала, вони стали чемпіонками континенту. Срібло здобули гімнастки Ізраїлю (34,450), бронзу – команда Естонії (32,800).

На церемонії нагородження чемпіонки виразно виконали державний славень України.

Невдовзі після того Юзьв’як, Возняк, Височанська, Боднарчук і Баєва вибороли по своїй четвертій медалі на цьому чемпіонаті. Вони стали срібними призерками у вправах з трьома обручами і двома булавами.

Також в їх активі золото в командній першості.

Завершиться чемпіонат Європи у Києві сьогодні, 29 листопада. Медалі у найпрестижнішому виді, індивідуальному багатоборстві, розіграють сеньорки. Початок змагань – о 11:45. Додамо, що чемпіонат Європи транслюється на платформі Oll.tv. Змагання у багатоборстві показуватиме також телеканал «Індіго».

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