Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати

Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі пояснив, чому продовжує боксувати у 37 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

«Коли ви починаєте, хочете заробити грошей, хочете купити будинок. Бажаєте всі ці речі. Але після того, як робите це, займаєтеся справою, тому що любите її. Зараз я в тому становищі, коли роблю це, тому що люблю, а не тому, що маю це робити через фінанси. Я роблю це, тому що закоханий у цю гру. І 16 місяців поза рингом, рік відсутності, зробили мене ще голоднішим», – заявив Ф'юрі.

Наступний свій поєдинок Ф'юрі проведе 11 квітня 2026 року з росіянином Арсланбеком Махмудов.

Махмудов провів 23 бої у професійному боксі та здобув 21 перемогу. На рахунку Тайсона Ф'юрі 34 виграші у 37 поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру.

«2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах.

Ф'юрі заявляв про припинення виступів чотири рази – у листопаді 2013-го, у липні 20127-го, у квітні 2022-го та січні 2025-го.

У своїх останніх поєдинках британець зазнав двох поразок від українця Олександра Усика – у травні та грудні 2024 року.