Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Ф'юрі: Я роблю це, тому що закоханий у цю гру
фото: Reuters

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі пояснив, чому продовжує боксувати у 37 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

«Коли ви починаєте, хочете заробити грошей, хочете купити будинок. Бажаєте всі ці речі. Але після того, як робите це, займаєтеся справою, тому що любите її. Зараз я в тому становищі, коли роблю це, тому що люблю, а не тому, що маю це робити через фінанси. Я роблю це, тому що закоханий у цю гру. І 16 місяців поза рингом, рік відсутності, зробили мене ще голоднішим», – заявив Ф'юрі.

Наступний свій поєдинок Ф'юрі проведе 11 квітня 2026 року з росіянином Арсланбеком Махмудов.

Махмудов провів 23 бої у професійному боксі та здобув 21 перемогу. На рахунку Тайсона Ф'юрі 34 виграші у 37 поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру.

«2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах.

Ф'юрі заявляв про припинення виступів чотири рази – у листопаді 2013-го, у липні 20127-го, у квітні 2022-го та січні 2025-го.

У своїх останніх поєдинках британець зазнав двох поразок від українця Олександра Усика – у травні та грудні 2024 року.

Читайте також

Перед президентськими виборами 2024 року в РФ Алекно був довіреною особою диктатора Володимира Путіна
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
31 березня, 17:40
Navi здолали принципових суперників у півфіналі турніру в Роттердамі
Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені
28 березня, 22:41
Бельгієць у 2017 році пробився у фінал Підсумкового турніру ATP
Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри
27 березня, 16:12
Ваутер Маутон не вперше намагається зірвати велоперегони
Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція
26 березня, 11:21
Данило Жасан, Павло Іллюша та Ганна Охота увійшли в топ-6 рейтингу World Boxing
Семеро українських боксерів увійшли в новий рейтинг World Boxing
19 березня, 14:49
Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року
Легендарний Тайсон заявив, що Усик є обличчям боксу
17 березня, 16:45
Команда «Бартка» (Івано-Франківськ) пробилася до «Фіналу чотирьох»
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
16 березня, 10:04
Баль посів четверте місце лижної гонки на 20 км у класі спортсменів сидячи
«Пішли ті росіяни...». Баль емоційно прокоментував свій виступ на Паралімпіаді
15 березня, 14:58
Players Championship є одним з флагманських турнірів професійного гольф-туру
Під час проведення престижного турніру з гольфу в США сталася смертельна перестрілка
14 березня, 22:12

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
