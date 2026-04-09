Стала відома кількість зруйнованих і пошкоджених Росією спортивних обʼєктів

Київський стадіон «Спартак» постраждав від російської атаки у червні 2025 року

Серед пошкоджених об’єктів – стадіони, басейни, спортивні зали та бази

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив про масштаби руйнування спортивної інфраструктури внаслідок російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

«Ми всі розуміємо, що сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних обʼєктів. Тому що ворог системно бʼє саме по нашій великій спортивній інфраструктурі – понад 850 обʼєктів вже зруйновано або пошкоджено», – розповів Бідний під час пресконференції «Майбутнє українського спорту».

Серед постраждалих об’єктів – стадіони, басейни, спортивні зали та бази, багато з яких є частиною інфраструктури для підготовки олімпійців.

За словами міністра, Україна сьогодні не може дозволити собі великі інвестиції у спортивну інфраструктуру – це безглуздо з огляду на потребу в забезпеченні сил оборони. Але це не значить, що ми не маємо робити зовсім нічого. Зокрема, попри триваючі бойові дії, вже відремонтовано понад 50 об'єктів, часто за участю громадян-волонтерів.

Також Матвій Бідний нагадав, що окрім руйнування інфраструктури, РФ вбила понад 663 українських спортсменів та тренерів.

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на лиманському напрямку Донецької області загинув український захисник Микола Літовченко.

У 16-річному віці Літовченко завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах.