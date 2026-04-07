Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ

Єгорова заявила, що у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати

Єгорова: Я просто їхала після тренування, і якась жінка вирішила відчинити двері машини...

П'ятиразова призерка чемпіонатів Європи російська плавчиня Анна Єгорова розповіла пропагандистам про отримані травми після ДТП на самокаті у Франції. Про це повідомляє «Главком».

«Щодо аварії – так, це сталося у Франції. Багато хто каже: «Не треба було брати самокат, це небезпечно». Але самокат я не брала – у мене свій особистий, він, дякувати Богу, не розвиває велику швидкість. Я живу в маленькому містечку, де немає сенсу мати машину, тому там багато хто пересувається на самокатах. У принципі вся команда так робить.

В аварії моєї провини немає: я просто їхала після тренування, і якась жінка вирішила відчинити двері машини просто на дорозі. Я їхала, і так вийшло, що в цей момент ми зіткнулися з дверима. Я сильно вдарилася грудьми, але спочатку не звернула на це уваги – найбільше боліли коліна та ноги. Наступного дня, коли прийшла плавати, зрозуміла, що мені дуже боляче вдихати, що щось не так. Мене відразу після тренування відвезли швидкою на рентген», – заявила Єгорова.

За словами спортсменки, у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати.

«Зараз морально мені дуже тяжко. Прикро, бо я була в гарній формі – нещодавно виступала на змаганнях у Парижі та Лозанні, все було чудово. Прикро, що такі речі трапляються і ти від цього не застрахований. Але що є, те є. У мене зміщення двох ребер, і через це тягне нерв – тому боляче дихати. Лікарі поки нічого конкретного не говорять, але щонайменше два-три тижні не можна плавати, жодних стартів. Тому і було ухвалено рішення пропустити Кубок, хоча ще кілька днів тому я збиралася туди їхати», – додала Єгорова.

