Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ

Артем Худолєєв
Єгорова заявила, що у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати

Єгорова: Я просто їхала після тренування, і якась жінка вирішила відчинити двері машини...

П'ятиразова призерка чемпіонатів Європи російська плавчиня Анна Єгорова розповіла пропагандистам про отримані травми після ДТП на самокаті у Франції. Про це повідомляє «Главком».

«Щодо аварії – так, це сталося у Франції. Багато хто каже: «Не треба було брати самокат, це небезпечно». Але самокат я не брала – у мене свій особистий, він, дякувати Богу, не розвиває велику швидкість. Я живу в маленькому містечку, де немає сенсу мати машину, тому там багато хто пересувається на самокатах. У принципі вся команда так робить.

В аварії моєї провини немає: я просто їхала після тренування, і якась жінка вирішила відчинити двері машини просто на дорозі. Я їхала, і так вийшло, що в цей момент ми зіткнулися з дверима. Я сильно вдарилася грудьми, але спочатку не звернула на це уваги – найбільше боліли коліна та ноги. Наступного дня, коли прийшла плавати, зрозуміла, що мені дуже боляче вдихати, що щось не так. Мене відразу після тренування відвезли швидкою на рентген», – заявила Єгорова.

За словами спортсменки, у неї зміщення ребер, через що їй боляче дихати.

«Зараз морально мені дуже тяжко. Прикро, бо я була в гарній формі – нещодавно виступала на змаганнях у Парижі та Лозанні, все було чудово. Прикро, що такі речі трапляються і ти від цього не застрахований. Але що є, те є. У мене зміщення двох ребер, і через це тягне нерв – тому боляче дихати. Лікарі поки нічого конкретного не говорять, але щонайменше два-три тижні не можна плавати, жодних стартів. Тому і було ухвалено рішення пропустити Кубок, хоча ще кілька днів тому я збиралася туди їхати», – додала Єгорова.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

«Спортінг» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
«Реал» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Зотов набрав 14 очок у чемпіонаті Австрії з баскетболу
