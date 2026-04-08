КНДР запустила балістичні ракети: Сеул терміново скликав Радбез ООН

Єгор Голівець
Північна Корея посилила ракетні випробування
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет, що змусило владу Південної Кореї терміново скликати засідання Ради національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними військових, одна з ракет була запущена з району Вонсан у напрямку східного узбережжя і пролетіла близько 700 кілометрів.

Також раніше того ж дня зафіксували пуски ракет малої дальності, які подолали приблизно 240 кілометрів. Південнокорейські та американські військові аналізують параметри польотів.

Після запусків у Сеулі провели екстрене засідання Ради національної безпеки. Влада країни розцінила дії Пхеньяна як провокацію та закликала припинити подібні випробування.

У Японії заявили, що ракети не порушили її територіальні води чи виключну економічну зону, однак підкреслили, що такі дії становлять загрозу безпеці регіону.

У Сеулі нагадали, що подібні випробування суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН. Водночас у Пхеньяні традиційно відкидають ці обмеження, посилаючись на право на самооборону.

Експерти припускають, що нові пуски можуть бути частиною програм модернізації ракетних систем, зокрема розвитку твердопаливних технологій.

Останні дії КНДР відбуваються на тлі жорсткої риторики щодо Південної Кореї. У МЗС КНДР раніше заявляли, що не розглядають Сеул інакше як ворожу державу.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Дівчина отримала посаду, аналогічну директору ракетного бюро. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. Генерали вже проводять для неї інструктажі, а в окремих випадках вона нібито віддає накази.

