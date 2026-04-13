Збірна України з водного поло отримала технічну поразку за відмову грати з Росією

Українці відмовилися грати з країною-агресором

Збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце на Кубку світу в другому дивізіоні за відмову грати з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародної федерації плавання (World Aquatics).

Зустріч між Україною та Росією мала відбутися на Мальті сьогодні, 13 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16). 

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3. 

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

5 вересня 2024 року Матвій Бідний був призначений міністром молоді та спорту
Депутат зареєстрував проєкт постанови про звільнення міністра спорту Бідного
7 квiтня, 18:21
Росія готує нову хвилю повітряних атак із території Білорусі
Росія перекинула дронову інфраструктуру ближче до України
6 квiтня, 16:42
Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню
РФ співпрацюватиме з Китаєм через ситуацію на Близькому Сході
5 квiтня, 21:48
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району
Україна закликала відсторонити від змагань зі скелелазіння російських військових
2 квiтня, 11:21
У першому турі наші дівчата перемогли Мексику – 4:2
Жіноча збірна України з перемоги стартувала на Чемпіонаті світу з хокею
30 березня, 13:39
Софія Голіченко і Артем Даренський боротимуться за свій найкращий результат у кар'єрі на світових першостях
Українська пара пройшла до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
26 березня, 11:04
ЄС взяв на себе ключову роль у трибуналі проти РФ
ЄС долучився до створення трибуналу проти Росії
25 березня, 15:34
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07
Боєприпаси завантажували в північнокорейських портах, після чого контейнеровозами відправляли на російський Далекий Схід
Стало відомо, скільки боєприпасів отримала РФ від Північної Кореї за 2,5 роки
16 березня, 19:00

Українець з МЛС залишився без головного тренера
Тренер ЛНЗ оцінив нічию з «Шахтарем» у чемпіонських перегонах Прем'єр-ліги
Міжнародна федерація плавання зняла санкції з Росії та Білорусі
Серія A висунула власного кандидата в президенти Італійської федерації футболу
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
