Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо 19-річного Давида Ярину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Давид Ярина боровся за незалежність та територіальну цілісність нашої держави у селі Юнаківка Сумської області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Давида Ярину.

18 липня 2025 року поліг захисник зі Львівщини Давид Ярина, який боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Запорізькому, Північно-Слобожанському та Південно-Слобожанському напрямках у складі військової частини А0458. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Давид Ярина народився 27 липня 2005 року у селі Руданці Львівської області.

Навчався у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів селища Запитів Новояричівської селищної ради Львівського району Львівської області. Згодом навчався за спеціальністю «слюсар-сантехнік, електрогазозварник» у Львівському професійному ліцеї залізничного транспорту.

Зі слів рідних, Давид любив читати книги у жанрі фентезі, писав вірші, захоплювався спортом. Регулярно відвідував спортзал, займався карате. Був активним учасником громадської організації «Права молодь». Вирізнявся спокоєм, виваженістю та добротою, був чесним і хоробрим.

фото: Львівська міська рада

У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Запорізькому, Північно-Слобожанському та Південно-Слобожанському напрямках у складі військової частини А0458. Життя захисника обірвалося 18 липня 2025 року.

«Давид боровся за незалежність та територіальну цілісність нашої держави у н.п. Юнаківка Сумської області. Всього через декілька днів він мав відзначати свій невеликий ювілей – 20 років», – написав у фейсбуці селищний голова Новояричівської селищної ради Петро Соколовський.

фото: Петро Соколовський/Facebook

Поховали воїна 12 серпня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

фото: Петро Соколовський/Facebook

У Давида Ярини залишилися батьки, троє сестер та дівчина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

