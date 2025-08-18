Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом

На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)

Кривицький: Половина залу під час виступу Тищенка кричала: «Фу, що це таке?»

Військовий та президент Київської міської федерації кіокушинкай карате Роман Кривицький в інтерв'ю «Главкому» розповів, що виступ народного депутата Миколи Тищенка на цьогорічному турнірі з кіокушинкай карате «Бійці нації 2» завершився скандалом.

«У другий день турніру перед нагородженням призерів слово на сцені надали нардепу Миколі Тищенку. Половина залу під час його виступу кричала: «Фу, що це таке?». Я кажу: «Це імідж федерації? Ви берете людину, яка максимально скандальна, приводите її на сцену, даєте слово». Президент нашої федерації Олександр Король потім сказав, що організатори турніру повідомили, що Тищенко сам прийшов, взяв мікрофон і почав виступати. Я кажу: «Не розповідайте, я сам проводив турніри. Я знаю, що ніхто просто так не прийде на сцену без дозволу виступати», – зазначив Кривицький.

Нагадаємо, що 20 червня 2024 року у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка.

Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова.

Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.