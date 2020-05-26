Втрачений Україною волейболіст увійшов у збірну Європи останнього десятиліття



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Дмітрій Мусерський був творцем олімпійського золота для Росії

Європейська конфедерація волейболу (CEV) оголосила символічні збірні останнього десятиріччя серед чоловіків і жінок.

Чоловічу збірну визначали тренери Вітал Гейнен (Бельгія), Філіпп Блан (Франція) і Андреа Дзордзі (Італія).

Найпомітнішою для нас є присутність у цій команді центрального блокуючого Дмітрія Мусерського. То – уродженець Макіївки на Донеччині, вихованець харківського волейболу, якого разом із групою однолітків місцеві тренери продали в російський Белгород разом із громадянством. У 2012 році Мусерський у Лондоні здобув золото Олімпіади-2012, причому став головним героєм фінального матчу проти бразильців.

Загалом чоловіча команда десятиліття виглядає так:

Зв’язучий – Бенджамін Тоньютті (Франція)

Діагональний – Максим Михайлов (РФ)

Догравальники – Османі Хуанторена (Італія), Вільфредо Леон (Польща)

Центральні блокуючі – Дмітрій Мусерський (РФ), Пьотр Новаковскі (Польща)

Ліберо – Женя Гребенніков (Франція).

Чоловіча Dream Team

Жіночу команду визначали три відомих тренери – Джованні Ґвідетті (Італія), Ґерт ван де Брук (Бельгія) і Светлана Іліч (Сербія). За словами спеціалістів, завдання було непросте, так як за останні десять років на волейбольних майданчиках світу свою майстерність демонстрували чимало яскравих гравців.

За результатами обговорення в режимі реального часу збірна Європи набула такого вигляду:

Жіноча Dream Team

Пасувальниця – Майя Оґнєновіч (Сербія)

Центральні блокуючі – Майя Поляк (Хорватія), Мілена Рашіч (Сербія)

Діагональна – Тіяна Бошковіч (Сербія)

Догравальниці – Ґьозде Кирдар (Туреччина), Франческа Піччініні (Італія)

Ліберо – Моніка Де Дженнаро (Італія)

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Джерело: volleyball.ua