Втрачений Україною волейболіст увійшов у збірну Європи останнього десятиліття
Дмітрій Мусерський був творцем олімпійського золота для Росії
Європейська конфедерація волейболу (CEV) оголосила символічні збірні останнього десятиріччя серед чоловіків і жінок.
Чоловічу збірну визначали тренери Вітал Гейнен (Бельгія), Філіпп Блан (Франція) і Андреа Дзордзі (Італія).
Найпомітнішою для нас є присутність у цій команді центрального блокуючого Дмітрія Мусерського. То – уродженець Макіївки на Донеччині, вихованець харківського волейболу, якого разом із групою однолітків місцеві тренери продали в російський Белгород разом із громадянством. У 2012 році Мусерський у Лондоні здобув золото Олімпіади-2012, причому став головним героєм фінального матчу проти бразильців.
Загалом чоловіча команда десятиліття виглядає так:
Зв’язучий – Бенджамін Тоньютті (Франція)
Діагональний – Максим Михайлов (РФ)
Догравальники – Османі Хуанторена (Італія), Вільфредо Леон (Польща)
Центральні блокуючі – Дмітрій Мусерський (РФ), Пьотр Новаковскі (Польща)
Ліберо – Женя Гребенніков (Франція).
Жіночу команду визначали три відомих тренери – Джованні Ґвідетті (Італія), Ґерт ван де Брук (Бельгія) і Светлана Іліч (Сербія). За словами спеціалістів, завдання було непросте, так як за останні десять років на волейбольних майданчиках світу свою майстерність демонстрували чимало яскравих гравців.
За результатами обговорення в режимі реального часу збірна Європи набула такого вигляду:
Пасувальниця – Майя Оґнєновіч (Сербія)
Центральні блокуючі – Майя Поляк (Хорватія), Мілена Рашіч (Сербія)
Діагональна – Тіяна Бошковіч (Сербія)
Догравальниці – Ґьозде Кирдар (Туреччина), Франческа Піччініні (Італія)
Ліберо – Моніка Де Дженнаро (Італія)
Джерело: volleyball.ua