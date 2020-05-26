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    Втрачений Україною волейболіст увійшов у збірну Європи останнього десятиліття

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    Дмітрій Мусерський зі свого четвертого поверху приносить славу російському волейболові. А міг би українському... - Втрачений Україною волейболіст увійшов у збірну Європи останнього десятиліття
    Дмітрій Мусерський зі свого четвертого поверху приносить славу російському волейболові. А міг би українському...
    Фото - Спорт-Експрес

    Дмітрій Мусерський був творцем олімпійського золота для Росії

    Європейська конфедерація волейболу (CEV) оголосила символічні збірні останнього десятиріччя серед чоловіків і жінок.

    Чоловічу збірну визначали тренери Вітал Гейнен (Бельгія), Філіпп Блан (Франція) і Андреа Дзордзі (Італія).

    Найпомітнішою для нас є присутність у цій команді центрального блокуючого Дмітрія Мусерського. То – уродженець Макіївки на Донеччині, вихованець харківського волейболу, якого разом із групою однолітків місцеві тренери продали в російський Белгород разом із громадянством. У 2012 році Мусерський у Лондоні здобув золото Олімпіади-2012, причому став головним героєм фінального матчу проти бразильців.

    Загалом чоловіча команда десятиліття виглядає так:

    Зв’язучий – Бенджамін Тоньютті (Франція)

    Діагональний – Максим Михайлов (РФ)

    Догравальники – Османі Хуанторена (Італія), Вільфредо Леон (Польща)

    Центральні блокуючі – Дмітрій Мусерський (РФ), Пьотр Новаковскі (Польща)

    Ліберо – Женя Гребенніков (Франція).

    cevmen_team_2010-2019
    Чоловіча Dream Team

    Жіночу команду визначали три відомих тренери – Джованні Ґвідетті (Італія), Ґерт ван де Брук (Бельгія) і Светлана Іліч (Сербія). За словами спеціалістів, завдання було непросте, так як за останні десять років на волейбольних майданчиках світу свою майстерність демонстрували чимало яскравих гравців.

    За результатами обговорення в режимі реального часу збірна Європи набула такого вигляду:

    cevwomen_team_2010-2019
    Жіноча Dream Team

    Пасувальниця – Майя Оґнєновіч (Сербія)

    Центральні блокуючі – Майя Поляк (Хорватія), Мілена Рашіч (Сербія)

    Діагональна – Тіяна Бошковіч (Сербія)

    Догравальниці – Ґьозде Кирдар (Туреччина), Франческа Піччініні (Італія)

    Ліберо – Моніка Де Дженнаро (Італія)

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    Джерело: volleyball.ua

    волейбол Вільфредо Леон Пьотр Новаковскі Вітал Гейнен Філіпп Блан Андреа Дзордзі Дмітрій Мусерський Бенджамін Тоньютті Женя Гребенніков Османі Хуанторена Максим Михайлов Джованні Ґвідетті Светлана Іліч Ґерт ван де Брук Майя Оґнєновіч Моніка Де Дженнаро Майя Поляк Мілена Рашіч Тіяна Бошковіч Ґьозде Кирдар Франческа Піччініні
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