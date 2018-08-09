«Вулвергемптон» сподівається, що Зінченко передумає і перейде до їхнього клубу
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Олександр Зінченко
Гравця досі чекають на медогляд
«Вулвергемптон» сподівається, що хабвек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко передумає і перейде до стану їхнього клубу.
Про це повідомляє Sky Sports.
Трансферне вікно в Англії закриваєтьс о 17.00 за Гринвічем (19.00 за Києвом).
«Вовки» готові прийняти 21-річного українця на медогляд ввечері.
«Малоймовірно, що хавбек передумає в останні години трансферного вікна, оскільки він міг перейти в «Вулвергемптон» ще місяць тому», - написав англійський журналіст Тім Неш.
Гвардіола дозволив Зінченку піти, але залишив остаточне рішення за Олександром.
9-го серпня стало відомо, що Зінченко відмовився переходити в «Вулвергемптон».
Джерело: ua.tribuna.com