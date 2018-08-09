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    «Вулвергемптон» сподівається, що Зінченко передумає і перейде до їхнього клубу

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    Олександр Зінченко - «Вулвергемптон» сподівається, що Зінченко передумає і перейде до їхнього клубу
    Олександр Зінченко

    Гравця досі чекають на медогляд

    «Вулвергемптон» сподівається, що хабвек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко передумає і перейде до стану їхнього клубу.

    Про це повідомляє Sky Sports.

    Трансферне вікно в Англії закриваєтьс о 17.00 за Гринвічем (19.00 за Києвом).

    «Вовки» готові прийняти 21-річного українця на медогляд ввечері.

    «Малоймовірно, що хавбек передумає в останні години трансферного вікна, оскільки він міг перейти в «Вулвергемптон» ще місяць тому», - написав англійський журналіст Тім Неш.

    Гвардіола дозволив Зінченку піти, але залишив остаточне рішення за Олександром.

    9-го серпня стало відомо, що Зінченко відмовився переходити в «Вулвергемптон».

    Джерело: ua.tribuna.com

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