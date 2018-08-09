«Вулвергемптон» сподівається, що Зінченко передумає і перейде до їхнього клубу



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Олександр Зінченко

Гравця досі чекають на медогляд

«Вулвергемптон» сподівається, що хабвек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко передумає і перейде до стану їхнього клубу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Трансферне вікно в Англії закриваєтьс о 17.00 за Гринвічем (19.00 за Києвом).

«Вовки» готові прийняти 21-річного українця на медогляд ввечері.

«Малоймовірно, що хавбек передумає в останні години трансферного вікна, оскільки він міг перейти в «Вулвергемптон» ще місяць тому», - написав англійський журналіст Тім Неш.

Гвардіола дозволив Зінченку піти, але залишив остаточне рішення за Олександром.

9-го серпня стало відомо, що Зінченко відмовився переходити в «Вулвергемптон».

Джерело: ua.tribuna.com