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    WADA скоротить термін дискваліфікації спортсменів за вживання кокаїну і марихуани

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    WADA скоротить термін дискваліфікації спортсменів за вживання кокаїну і марихуани

    Зміни вступлять в силу вже з 2021 року

    Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) ухвалило нову редакцію кодексу, в якому скорочений термін дискваліфікації за вживання кокаїну і марихуани.

    Зміни вступлять в силу з 1 січня 2021 року, інформує Cycling Weekly. Тепер спортсмен, викритий у вживанні наркотиків, буде відсторонений на три місяці, якщо доведе, що вживав кокаїн або марихуану не для поліпшення своїх спортивних результатів.

    Термін дискваліфікації можуть скоротити до одного місяця, якщо спортсмен пройде програму реабілітації.

    Якщо з'ясується, що спортсмен використовував заборонені речовини з метою поліпшити спортивні показники, то порушення буде вважатися навмисним. У такому випадку термін дискваліфікації складе два роки.

    До вступу в силу нових правил WADA покарання за прийом кокаїну і марихуани може становити до чотирьох років.

    допінг WADA наркотики
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