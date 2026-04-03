Головна Спорт Новини
search button user button menu button

World Climbing офіційно визнала, що російські військові можуть бути нейтральними атлетами

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
World Climbing відповіла на запит «Главкома»

Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) відповіла на запит «Главкома» щодо надання нею нейтрального статусу російським атлетам, які мають військові звання армії РФ.

«Главком» поцікавився у World Climbing:

  • Чи правильно ми вас зрозуміли, що спортсмени з Росії, які мають військове звання в російській армії, не порушують правил World Climbing?

«Правильна відповідь на ваше запитання: «так, за певних обставин та залежно від конкретного випадку», – відповів «Главкому» директор з комунікацій World Climbing Фабріціо Россіні.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району (Крим).

На територію окупованого півострова російські спортсмени потрапляли, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Теги: скелелазіння спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На позиціях, зима 2022-2023 року. Міщенко не списався з армії після важкого поранення
Далекобійник, який став Героєм України
30 березня, 11:11
Молдова розблокувала роботу «Лукойлу» через ризик дефіциту пального
Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина
26 березня, 20:37
Гендиректор Федерації хокею Росії вважає, що запитувати про повернення РФ на міжнародні турніри потрібно у Трампа
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
25 березня, 16:36
Росія вийшла на максимум доходів від нафти за 4 роки
Доходи Кремля від нафти різко зросли: подробиці
24 березня, 21:16
Ціль США номер 1 – не лише відкрити імпорт білоруського калію, а й увійти в розробку калійних родовищ
США знімають санкції з Білорусі: чого чекати Україні?
20 березня, 09:45
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
19 березня, 09:37
Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина
18 березня, 09:31
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
США відміняють нафтові санкції проти Росії. Скільки заробляє Росія на війні в Ірані?
13 березня, 09:37
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
9 березня, 20:10

Новини

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua