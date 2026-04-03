World Climbing офіційно визнала, що російські військові можуть бути нейтральними атлетами

World Climbing визнала нейтральними атлетами російських військових, які незаконно відвідували Крим

Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) відповіла на запит «Главкома» щодо надання нею нейтрального статусу російським атлетам, які мають військові звання армії РФ.

«Главком» поцікавився у World Climbing:

Чи правильно ми вас зрозуміли, що спортсмени з Росії, які мають військове звання в російській армії, не порушують правил World Climbing?

«Правильна відповідь на ваше запитання: «так, за певних обставин та залежно від конкретного випадку», – відповів «Главкому» директор з комунікацій World Climbing Фабріціо Россіні.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії

Микола Яриловець – рядовий російської армії

Олена Красовська – сержант російської армії

Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії

Вікторія Мєшкова

Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022», який проходив на території окупованого Бахчисарайського району (Крим).

На територію окупованого півострова російські спортсмени потрапляли, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.