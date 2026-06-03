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«За що воював? Поховати не можуть...». Сили оборони ліквідували російського футболіста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«За що воював? Поховати не можуть...». Сили оборони ліквідували російського футболіста
Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення Токарєва
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40-річний Олександр Токарєв на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області

Захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва. Про це повідомляє «Главком».

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини знищення Токарєва.

Варто зазначити, що під дописом про ліквідацію Токарєва виникла сварка між користувачами російської соцмережі.

Зокрема, у дописі був вказаний номер банківської картки дружини ліквідованого окупанта та заклик допомогти родині.

Це розгнівало одного з користувачів мережі.

«А що Міноборони вже не допомагає? Почалося... Скиньтеся... Нам хто б скинувся, теж діти і т. д. За що воював? Поховати не можуть і допомогу сім'ї надати від держави? Раді б допомогти, було би чим, самі такі», – написав обурений підписник пабліка.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна смерть

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