«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену

Артем Худолєєв
Гендиректор Федерації хокею Росії вважає, що запитувати про повернення РФ на міжнародні турніри потрібно у Трампа
Генеральний директор Федерації хокею Росії (ФХР) Дмитро Курбатов у розмові з пропагандистами висловився про повернення чоловічої збірної країни-агрсеора на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком»

Збірна Росії була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою IIHF у 2022 році через агресію РФ проти України.

«Загалом уявлення не маю (щодо повернення збірної Росії). Запитайте у Трампа (посміхається). Якщо щось буде підписано щодо зупинки бойових дій та питання безпеки вирішаться, то ми зможемо одразу йти до IIHF та говорити, щоб повертали нас на змагання. Тому що це було одним із пунктів, коли нас усунули», – заявив Курбатов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів
«Запитайте у Трампа». Гендиректор Федерації хокею Росії – про повернення РФ на світову арену
Паралімпійський комітет звернувся до Німеччини через лижників, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
Тренер із чемпіонату Німеччини зробив камінг-аут
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам
