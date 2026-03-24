Доходи Кремля від нафти різко зросли: подробиці

Єгор Голівець
Росія вийшла на максимум доходів від нафти за 4 роки
фото: Reuters

Виручка подвоїлася за кілька тижнів на тлі послаблення санкцій і стрибка цін

Доходи Росії від продажу нафти різко зросли і досягли рівня березня 2022 року, що посилює фінансування військових витрат Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Зростання пов’язане з послабленням санкцій США та підвищенням глобальних цін на енергоносії на тлі ситуації на Близькому Сході. За даними аналітиків, середньодобові доходи від експорту російської нафти за останні три тижні фактично подвоїлися. Якщо на початку року вони становили близько $135 млн на добу, то у березні сягнули приблизно $270 млн.

Попри те, що у самій Росії визнають тимчасовий характер таких надходжень, вони вже впливають на можливості фінансування війни. Моніторинг суден і портових агентів фіксує також зростання фізичних обсягів експорту. За тиждень до 22 березня 37 танкерів вивезли 28,5 млн барелів сирої нафти. Для порівняння, тижнем раніше цей показник становив 27,79 млн барелів.

Водночас аналітики зазначають, що стабільність поставок залишається під питанням. На обсяги впливають погодні умови, технічні роботи на терміналах, а також військові фактори.

Зокрема, атаки по російській інфраструктурі можуть обмежити експорт. Наприклад, удар по порту «Приморськ» потенційно здатен скоротити відвантаження найближчим часом. Крім того, після відповідних рішень США відновилися поставки російської нафти до Індії – до рівня близько 1,14 млн барелів на добу.

Нагадаємо, що Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область.

До слова, Російська Федерація отримає не більше $2 млрд додаткового прибутку від послаблення американських санкцій на російську нафту. 

