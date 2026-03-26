Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина

Влада пішла на послаблення через ризик дефіциту пального на ринку

Влада Молдови дозволила мережі заправок «Лукойл» тимчасово відновити роботу через загрозу дефіциту пального в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного центру управління кризами Молдови

Рішення ухвалили після того, як значна частина автозаправних станцій, що працюють під брендом Lukoil-Moldova, припинила діяльність. У зв’язку з цим влада вирішила тимчасово пом’якшити обмеження для компанії, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального.

Згідно з ухваленим рішенням, «Лукойлу» дозволили використовувати наявні джерела для поповнення запасів пального на всіх своїх автозаправних станціях. Особливу увагу приділили забезпеченню споживачів дизельним паливом, яке є критично важливим для транспорту та економіки.

У владі зазначили, що цей крок має тимчасовий характер і спрямований на стабілізацію ситуації на паливному ринку. Водночас частка «Лукойлу» на ринку Молдови є однією з найбільших, що значно впливає на загальний баланс постачання.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

Нагадаємо, що Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.