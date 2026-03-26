Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Молдова розблокувала роботу «Лукойлу» через ризик дефіциту пального
фото з відкритих джерел

Влада пішла на послаблення через ризик дефіциту пального на ринку

Влада Молдови дозволила мережі заправок «Лукойл» тимчасово відновити роботу через загрозу дефіциту пального в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного центру управління кризами Молдови

Рішення ухвалили після того, як значна частина автозаправних станцій, що працюють під брендом Lukoil-Moldova, припинила діяльність. У зв’язку з цим влада вирішила тимчасово пом’якшити обмеження для компанії, щоб уникнути перебоїв із постачанням пального.

Згідно з ухваленим рішенням, «Лукойлу» дозволили використовувати наявні джерела для поповнення запасів пального на всіх своїх автозаправних станціях. Особливу увагу приділили забезпеченню споживачів дизельним паливом, яке є критично важливим для транспорту та економіки.

У владі зазначили, що цей крок має тимчасовий характер і спрямований на стабілізацію ситуації на паливному ринку. Водночас частка «Лукойлу» на ринку Молдови є однією з найбільших, що значно впливає на загальний баланс постачання.

Нагадаємо, що Молдова вимагатиме від Росії компенсації за пошкодження лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яке сталося під час російської атаки на енергетичну інфраструктуру України. Влада не має наміру залишати інцидент без реагування та після завершення ремонту направить російській стороні дипломатичну ноту.

Нагадаємо, що Молдова запровадила надзвичайний стан в енергетичному секторі строком на 60 днів через ускладнення ситуації після російських ударів по Україні.

У владі не виключають, що через навантаження на енергосистему можуть бути застосовані віялові відключення. Представники уряду наголошують, що ситуація в регіоні суттєво загострилася через війну Росії проти України.

Читайте також:

Теги: пальне Молдова росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща задіяла весь спектр оборони на тлі атаки РФ
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
24 березня, 19:47
Дегтярьов зробив скандальну заяву
Міністр спорту РФ назвав перемоги російських паралімпійців маяком для окупантів
20 березня, 13:12
Під час зустрічі з російськими паралімпійцями Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти
Паралімпійський комітет відреагував на зустріч російських спортсменів з окупантом
19 березня, 15:45
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
8 березня, 00:03
Президент наголосив, що захист має бути скоординованим
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
7 березня, 21:34
Танкери РФ з підсанкційним СПГ змінили курс після атаки біля Мальти
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
6 березня, 12:26
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова перед їхніми переговорами в Москві
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
28 лютого, 18:15

Соціум

Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі
Прем’єр Словаччини опинився під підозрою у держзраді: деталі
Китайські туристи не їдуть до РФ навіть за наявності безвізу: причина
Китайські туристи не їдуть до РФ навіть за наявності безвізу: причина
США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо
США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо
Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина
Молдова дозволила «Лукойлу» відновити роботу: у чому причина
В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини
В Європі зафіксовано перший випадок пташиного грипу в людини
Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву
Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Сьогодні, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua